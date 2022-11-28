Günsan NFT’leri meslek liselerindeki kız öğrencileri destekliyor

Kadın gücünü daha da görünür hale getirmek amacıyla “Hayatı Aydınlatan Kızlar” NFT Projesi’ne imza atan Günsan Elektrik, meslek liselerindeki kız öğrencilerin erkeklerle özdeşleştirilen mesleklere yönelik bakışını değiştirmeye odaklandı. Elektrikçi, klima- kombi - yapı tesisat ve iklimlendirme, harita tapu kadastro, ahşap yapı sistemler, kaynakçı olmak üzere toplamda beş alanda kadınların gücünü anlatan NFT tasarımlarıyla cinsiyet eşitliği mücadelesine destek verecek. Kampanya için özel olarak tasarlanan NFT Koleksiyonu OpenSea platformunda satışa sunulurken, meslek gruplarına özel tasarlanan illüstratif çizimlerle kadının gücü vurgulanacak. Tasarımların satışından elde edilecek gelir ise, Meslek Lisesindeki kız öğrencilerin eğitim ve öğretimi için değerlendirilecek.

“Yeni nesil bir proje ile kız çocuklarımızı cesaretlendirmek istiyoruz”

“Hayatı Aydınlatan Kızlar” NFT Projesi’nin ilham olmak ve fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla yapıldığını aktaran Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Burcu Mungan, “Erkeklerin baskın olduğu ve kadınların iş alanı olarak pozitif ayrımcılıkla karşılaştığı alanlarda çalışmak kadınların gözünü korkutuyor. Bu anlayışın değişmesi için meslek liselerinin çok kilit bir konumda olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple önce kız çocuklarımızda bir farkındalık yaratmak, ardından da sektörümüzün dönüşmesine aracı olmak istiyoruz. Projemiz, şirket kültürümüzün bir yansıması olarak erkek egemen sektörlerde kadın iş gücü katılımını arttırmayı hedefliyor. Yeni nesil bir proje ile kız çocuklarımızı henüz yetişme aşamasında ve seçim noktasında cesaretlendirmek istiyoruz. Projemizin toplumsal algıları, mesleki klişeleri ve kadına atfedilen rolleri değiştireceğine inancımız tam. Bu doğrultuda çalışmaya, ilham veren işlere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.