Gürok Grup, 10 yılda 1,5 milyar dolar yatırım yapacak

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral'ın da yer aldığı galada konuşan Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Gürok Grup olarak geçtiğimiz son 10 yılda faaliyette olduğumuz sektörlerde şirketlerimizin büyüme, AR-GE ve inovasyon gibi ihtiyaçlarına yönelik toplam 1 milyar dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki 10 yılda ise 1,5 milyar dolar yatırım planımız var” dedi.

Gıda ve enerji sektörlerine giriş yapacak

Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Güral ise “Uzun bir aradan sonra yeni bir sektöre adım atıyoruz. Yeni iştirakimiz Gürok İçecek’e ait üretim tesislerinin inşaatı Burdur’da tüm hızıyla devam ediyor.

Tesislerimizin üretime geçmesi ile birlikte 2023 yılı sonunda satış ve dağıtım faaliyetlerine başlanması planlanıyor. Bu alanda şu anda 30 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Avrupa’nın en iyi standartlara sahip AR-GE laboratuvarlarından biri de tesisimizde olacak.

Gürok olarak geleceğe yatırım yapmak önceliğimiz. Yeni yatırım planlarımıza Güneş Enerji Santrali’ni de ekliyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde hayata geçireceğimiz Güneş Enerjisi Santrali ile enerji sektörüne de adım atacağız” ifadelerini kullandı. Erol Güral, aynı zamanda yazılım geliştirme alanında da Türkiye’yi globalde temsil etmeyi hedefliklerini söyledi.