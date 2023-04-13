Hager Group, 3 alanda karbon ayak izini azaltacak

Akıllı bina otomasyonlarında konfor ve teknolojiyi bir arada sunan Hager, sürdürülebilirlik hedefi özelinde; geleceğe dönük güvenilir ürünler ve çözümlerin yanı sıra şirketi düşük karbonlu bir operasyon merkezine dönüştürmeye odaklanıyor.

Hager enerji verimliliği vizyonu kapsamında düşük karbon salınımı için alternatif enerji kaynaklarının kullanım optimizasyonu, e-mobilite ve akıllı enerji yönetimi için ürün geliştirmeyi hedefliyor. Firma, bu kapsamda akıllı enerji depolama ve şarj istasyonları, çift yönlü şarj sistemi ve enerji izleme alanlarına yatırımlarını arttırma stratejiyle 15 yıllık bir yol haritası hazırlıyor.

Karbon ayak izininin azaltılması amaçlanıyor

İlk aşamada üç alana odaklanarak karbon emisyonunu azaltacaklarının altını çizen Hager Group Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, “Enerji verimliliğini 3 ana dala ayırmış bulunmaktayız. Birincisi akıllı enerji depolama ve şarj istasyonlarıdır. Bu sistemdeki asıl amaç yenilebilir enerjiden üretilen enerjinin depolanmasıyla beraber hayatımıza yeni bir tüketici olarak giren elektrikli araçların şebekeye olan yükünü azaltarak karbon ayak izini azaltmak.

İkincisi merkezi olmayan şebeke kontrolü ile hem evde hem de elektrikli arabada bulunan depolama olanaklarını birleştirmek ve yeni bir teknoloji olan çift yönlü şarj sistemi. Üçüncü olarak da enerji izleme ile gün boyu enerji tüketicilerin davranışlarını kontrol ederek mümkün olduğu kadar şebeke ve yenilebilir enerji arasında geçiş yaparak şebekeye olan toplam yükü azaltmaktır” şeklinde konuştu.

Audi ile Ar-Ge partnerliği

Hager’in genel vizyonunun her zaman “Gelecek Elektrikte” mottosu olduğunu hatırlatan İlker İşgör elektriğe bağlı gelişen teknolojiye ayak uydurmanın öncelikleri arasında olduğunu dile getirdi. Şarj istasyonları yatırımlarına değinen İşgör, “Şarj istasyonları, enerji verimliliğinin önemli bir kolu olan elektrikli mobilitenin önemli bir parçası.

Her sene hızla değişen teknoloji ve taleplerle birlikte sürekli canlı bir argemiz mevcut. Şu an şarj istasyonlarımız bireysel kullanım, ticari kullanım ve yenilebilir enerji entegrasyonu olan ürün gruplarına ayrılmaktadır. Şarj istasyonlarımız ile ilgili Avrupa’da birçok otomobil üreticisi ile partnerliğimiz bulunmakta olup, en son bu alanda Audi ile Ar-Ge partnerliği yaptık.

Audi, elektrikli araçlarını mini bir mobil depolama birimi haline getirip yalnızca ihtiyaç duyulduğunda evlere güç sağlamakla kalmıyor aynı zamanda aşırı tüketim zamanlarında da şebekeyi dengeliyor” dedi.