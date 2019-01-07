Haksan kuruluşunun 30’uncu yılını kutladı

07 Ocak 2019

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Podyum Davet’te çalışanların ve ailelerinin katıldığı gecede konuşan Haksan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez Türkiye’de üretim yapan otomotiv firmalarının kauçuk parça ihtiyacını karşılamak üzere 1988 yılında kurulduklarını hatırlattı. Gülmez, yüzde 100 Türk sermayeli bir şirket olarak 1995 yılından itibaren beyaz eşya ve kauçuğa ihtiyaç duyulan her alanda üretim yapmaya başladıklarını kaydetti.

Gelinen noktada 56 milyon Euro cirosu, 700 çalışanı, yıllık 7 bin 500 ton kauçuk hamuru işleyen bir yapıya kavuştuklarını belirten Gülmez, her yıl ortalama yüzde 12 civarında büyüme kaydettiklerini aktardı. Üretimin yüzde 45’ini 25 ülkeye ihraç ettiklerini belirten İbrahim Gülmez, yüzde 51 beyaz eşya, yüzde 49 otomotiv endüstrisine üretim yaptıklarını dile getirdi. Volkswagen ve Mercedes gibi dünya markalarının binek ve ticari araçlarında da ürünleriyle yer alan Haksan, aynı zamanda beyaz eşya sektöründe de şirketin Manisa’daki fabrikasında Bosch/Siemens, Vestel, Whirlpool (İndesit) gibi markalara kauçuk parça üretimi yapıyor.