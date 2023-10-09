Halka arzı onaylanan Dofer Yapı gelirini yatırımlarda kullanacak

Birol BOZKURT

Borsa İstanbul’da halka arz rüzgarı hız kesmeden sürüyor. Hem yatırımcıların hem şirketlerin halka arzlara olan ilgisi rekor düzeye ulaştı. Yılbaşından bu yana 38 şirket halka arz olurken 3 şirket daha Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arz onayı aldı.

Halka açılacak olan şirketlerden olan Dofer Yapı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Doğan ile halka arz sürecini ve halka arz sonrası şirketin atacağı adımları konuştuk. Temelleri 1985 yılında Ankara’da atılan şirket 2005 yılından bu yana Ankara Başkent OSB’de hazır demir ve çelik hasır üretimi yapıyor. 2018 yılında Karabük OSB’de ikinci fabrikasını kuran şirket global pazara açılarak satışlarında ihracatın payını 2022’de yüzde 52’ye çıkardı.

Yaptıkları yatırımlarla Türkiye’nin önemli demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi yapan şirketlerinden biri haline geldiklerini söyleyen Dofer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Doğan, “Ankara Başkent OSB'de 8 bin 600 metrekare kapalı, 5 bin 800 metrekare açık olmak üzere toplam 14 bin 400 metrekare, Karabük OSB'de ise 8 bin 780 metrekare kapalı, 21 bin 220 metrekare açık olmak üzere toplam 30 bin metrekarelik fabrika alanında üretime devam ediyoruz. 7 üretim hattımızla sektörümüzde Türkiye’nin üretim kapasitesi açısından önemli firmaları arasında yer almaktayız” dedi.

“Kurumsallaşma adımlarımızı ileri taşıyacağız”

Halka arz olma sürecini anlatan Yağmur Doğan şunları söyledi, “Köklü geçmişimizden aldığımız güç ve deneyimimizle ülkemize her alanda katma değer sağlamak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’ncü yılını kutladığımız bu önemli yılda şirketimizin tarihine yeni bir kilometre taşı eklemek bizleri oldukça gururlandırıyor.

Kurumsallaşmak için attığımız adımları bir adım daha ileri taşımak, gelecek nesillere sağlam bir temel oluşturmak için halka arz olmayı tercih ettik. Büyümemizi halka açık, şeffaf bir şirket olarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Yatırımcılarımızdan da aldığımız güçle başarılı sonuçlarımızı daha da büyüterek sürdürmek en büyük arzumuz.”

“Yatırımlarla kapasitemizi artıracağız”

Halka arzdan elde edecekleri gelirin büyük çoğunluğunu yatırım ve işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacaklarını söyleyen Dofer Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Doğan, “Ankara Başkent OSB ve Karabük OSB'deki fabrikalarımızda kapasitelerin artırılmasının yanı sıra üretilecek yeni ürünler için ihtiyaç duyulacak kalıp, makina, otomasyon cihazlarının teminini gerçekleştireceğiz.

Almayı planladığımız iki hattın tek vardiyada 9 bin 750 ton/yıl çelik hasır üretim kapasitesi bulunuyor. Bu yatırımla beraber üretim kapasitemiz tek vardiyada %10-12 oranında artacak. Bununla birlikte yeni yatırım planımız olan çelik hasır hattı, ilave makineler ve depolama alanı için yeni bir fabrika yatırımı da planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ciromuz yılın ilk yarısında yüzde 30 arttı”

Dofer Yapı olarak satışlarımızı her yıl artırmayı hedefliyoruz diyen Yağmur Doğan, “2020 yılında Covid-19 pandemisinin etkilerine rağmen satışlarımızı önceki yıla göre %38 oranında artırmayı başardık. 2021 yılında %47 oranında artırarak ciromuzu 927 milyon TL'ye yükselttik. 2022 yılında pandemi etkilerinin azalması, doğru fiyat ve satış stratejileri ile yurt dışı satışlarımızı %389 oranında, toplam satışlarımızı %51,2 seviyesine ulaşmıştır. Böylece yılı 1,4 milyar TL ciro ile tamamladık.

2023 yılının ilk yarısında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %30 artışla 716 milyon TL ciro elde ettik. Yılı hedeflerimiz doğrultusunda, geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Üretim tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak ve enerjide bağımsız hale gelmek hem de sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmak için yenilenebilir enerji yatırımlarına başladıklarını söyleyen Doğan, “Her iki fabrikamızın çatısında toplamda 1,91 MW kurulu güce sahip GES’lerimiz ile üretimdeki enerji ihtiyacımızı kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiden karşılayacağız” dedi.

Dofer Yapı 10-11 Ekim’de talep toplayacak

Türkiye'nin öncü çelik hasır ve hazır demir üreticilerinden Dofer Yapı’nın halka arz büyüklüğü 290 milyon TL olarak açıklanırken, halka arz açıklık oranı yüzde 30,49 olacak. Gedik Yatırım liderliğindeki halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. 14 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 3 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 17 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 290 milyon 870 bin TL olacak. Şirket 10-11 ekim tarihleri arasında Borsa İstanbul’da talep toplayacak.