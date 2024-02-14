Halkbank’tan esnafa ve akaryakıt istasyonlarına özel kampanya

Halkbank, akaryakıt sektörüne özel belirlediği avantajlı üye işyeri fiyat ve ücretleriyle destek paketini hizmete sunmuştu. Banka, şimdi ise bu özel kampanyaya esnafı da dahil etti.

Üye işyerlerinin maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için hayata geçirilen kampanyada işletmeler, tüm kart tipleri için kullanılabilecek yüzde 2,39 komisyon oranından veya komisyonsuz blokeli avantajlı fiyatlama koşullarından faydalanabilecek. Kampanya ile işletmelere, aylık üye işyeri ücretleri de yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Ticari hayatı destekleyerek işletmeleri güçlendirmeyi amaçlayan kampanya kapsamında esnaf, kendilerine özel belirlenmiş fiyat ve ücretleri tercihlerine göre kampanyalı ve blokeli olarak belirlenen seçenekler ile kullanabilecekler. Kampanyaya katılmak için Halkbank şubelerine başvurmak yeterli olacak.