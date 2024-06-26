Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği'nden yeni iş birliği

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., 2018 yılında faaliyete başlayan STAR Rafineri de gerçekleştirilecek ilk büyük planlı duruş bakımında binlerce saat vinç çalışmasını üstlenecek. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Abdullah Altunkum, SOCAR ile yapılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu:

"SOCAR ile 20 yılı aşkın süredir önemli iş birliklerine imza attık. Bu süreçte, Azerbaycan'da gerçekleştirilen beş adet petrol platformunun tüm taşıma ve kaldırma operasyonlarını üstlendik ve Shah Deniz-2 Project Onshore Terminal'de Flair montajını gerçekleştirdik. Ayrıca, Star Rafinerisi'nin tüm ağır taşımacılık hizmetlerini de başarıyla tamamladık. Şimdi, SOCAR Turkey Yatırım A.Ş. ‘nin iştiraki olan STAR Rafineri A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu projede sahada yer alarak, rafinerinin ilk büyük planlı duruş bakımını gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz."

Bakım çalışması 2 ay sürecek

STAR Rafineri planlı duruş bakımının 2 ay sürecek olması, projenin zorluk derecesini artırıyor. Hareket, STAR Rafineri'nin bakım dönemini güvenli ve sorunsuz bir şekilde tamamlamak amacıyla en iyi ekipman ve uzman personelini sahaya yönlendirecek.

67 yıllık tecrübe birikimi

Sektördeki 67 yıllık köklü tecrübesiyle hizmet veren Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., güvenilirliği ve yüksek hizmet standartlarıyla, yük mühendisliği, proje taşımacılığı ve ağır yük kaldırma alanlarında Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasında yer alıyor. Hareket, tüm özel taşıma ekipmanlarının toplam taşıma kapasitesine göre, dünyanın en büyük ağır nakliye şirketlerinin yer aldığı ICT50- Uluslararası Vinçler ve Özel Taşımacılık Listesi’nde 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de 1., Avrupa’da 4., dünyada ise 15. sırada bulunuyor.