Hasçelik Kablo yenilikçi ürünleriyle büyüyecek

23 Temmuz 2018

Hatice Şimşek

Kayseri - Yenileme çalışmalarının yanı sıra ürün çeşitlendirme, kapasite artırımı, yeni teknolojilerin mevcut sisteme entegre edilmesi ve maliyet düşürücü çalışmalar üzerinde durduklarını ifade eden Aydın Murat Yakıcı, Hasçelik Kablo’nun; Kayseri’de yerleşik toplam dört firma, yedi fabrika ve bin 600 çalışandan oluşan Hasçelik Group bünyesinde faaliyet yürüttüğüne dikkat çekti. Firmalarının, 100 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 185 bin metrekare alanda kurulu iki ayrı fabrikada, 550 çalışanı ile üretim yaptığının altını çizen Yakıcı, “Enerji kablolarında, alüminyum iletkenli kablo kullanımını Türkiye’de yerleştirmiş, bu konuda öncü ve en büyük üreticilerden biriyiz. Hasçelik olarak; aylık 5 bin ton alüminyum, 2 bin ton bakır ve 3 bin ton PVC/HFFR granül işleme kapasitemiz ve ayrıca tedarik ettiğimiz diğer hammaddelerimiz ile birlikte toplam yıllık 145 bin ton iletken ve enerji kablosu üretme kapasitemiz var” dedi.

54 ülkeye 63 milyon dolarlık ihracat yaptı

Hasçelik Kablo’nun 2017 yılında, 54 ülkeye 63 milyon dolarlık ihracat yaptığını aktaran Aydın Murat Yakıcı, bu yıl için ihracatta döviz bazında yüzde 15’lik bir büyüme hedeflediklerini söyledi. Bu yılın ilk yarısında yüzde 10’luk büyüme yakaladıklarını, bu rakamı artırma noktasında çalışmalara devam ettiklerini ileten Yakıcı, şöyle devam etti: “Firma olarak katma değeri yüksek ürünler imal ediyoruz. Bu yılın ilk yarısında, 23 ülkeye düzenli olarak, toplam ise 62 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. İhracat pazarında istikrarlı ve güvenilir pazarlar gelişmiş ekonomilerdir. Bu noktada Avrupa pazarı bizim için olmazsa olmazdır. Ayrıca firma olarak Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika’da çeşitli ihalelere katılıyor ve çeşitli ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Hasçelik Kablo olarak dinamik ve yeniliklere açık bir ekibimiz var. En önemli kaynağımız olan insan kaynağı ve sermaye yapımızın birleşimi ile yatırımlarımıza kısa ve uzun vadeli olarak devam ediyoruz. İhracat ağırlıklı büyüme hedefiyle çalışıyoruz.”

“İhracatta fiyat rekabeti üreticilere kaybettiriyor”

Sektörle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Aydın Murat Yakıcı, “Türk kablo sektörü, diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça güçlü bir konumda bulunuyor. Ancak bugün itibarıyla ihracat pazarlarında Türk üreticileri birbiri ile karşı karşıya geliyor ve bazı pazarlarda sadece fiyata dayalı satış tekniği uygulanıyor. Bu noktada kârlı çıkan ise alıcılar oluyor. Buna en güzel örnek İngiltere pazarıdır” görüşlerini kaydetti. Sektörün bir diğer sorununun ise katma değer veya know-how yaratmayan yabancı sermayenin, doğru hesapları yapmadan Türkiye’ye girmesi olduğunu savunan Yakıcı, “Halihazırda kapasite fazlası olan sektörde, ayrıca yabancı yatırımcıların da teşvik edilmesi Türkiye ekonomisi açısından bir fayda sağlamadığı gibi yerli üreticiye zarar veriyor. Gelişmiş ekonomiler dahil, ülkeler artık yerli üreticilerini daha fazla koruma eğilimi sergilerken, Türkiye’nin de kendi üreticilerini ve markalarını haksız rekabete maruz bırakan uygulamalardan vazgeçmesi ve bu tür yatırımlara teşvik uygulamaması gerekir” ifadelerini kaydetti.