'Hayat Bulan Fikirler' başvuruları 25 Haziran'da sona eriyor

Gilead ile 'Hayat Bulan Fikirler' programı Türkiye'de viral hepatitler, HIV, sistemik mantar enfeksiyonları, onkoloji ve hematolojik maligniteler alanlarında, hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini, uygun tedavilere daha iyi koşullarda ulaşımı sağlamaya yönelik en iyi uygulamaları ve yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini ve yayılmasını 11 yıldır karşılıksız destekliyor.

Karşılıksız destek tutarı 2 milyon lira

Proje destek programında Üçlü Negatif Meme Kanseri (TNBC) ile ilgili erken tanı, hastalık yönetimi ve hayat kalitesini arttırma odaklı bilimsel veya sosyal projeler ile HIV alanında damgalama ve ayrımcılığı azaltarak tanıya erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen projeler değerlendirilecek. Programın 2024 yılı için karşılıksız destek tutarları, HIV alanındaki projeler için 1 milyon lira, üçlü negatif meme kanseri alanındaki projeler için 1 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyon lira olarak belirlendi.

73 projeye 900 bin dolar destek

Projeleriyle yer almak isteyen adaylar 25 Haziran'a kadar programın internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek. Bağımsız jüri üyelerinden oluşan değerlendirme kurulu başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından projeleri değerlendirecek.

Gilead, bugüne kadar HIV, hepatit B, hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları gibi alanlarda bilimsel ve sosyal alanda olmak üzere toplam 73 projeye 900 bin dolar tutarında destek sağladı.