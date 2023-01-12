Hayat karbon ayak izini azaltıyor

Ev bakım, bebek bakım, kadın kişisel bakım, kişisel sağlık, evcil hayvan bakım ve temizlik kağıtları kategorilerinde Bingo, Molped, Molfix, Bebem Natural, Papia, Focus, Familia, Evony, Gleen, Sholk gibi 16 Türk markasını dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluşturan Hayat, Mersin ve Kocaeli tesislerindeki enerjiyi kendisi üreterek hem karbon ayak izini azaltıyor hem de ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

Enerjinin verimli kullanılması, üretim ve tüketimde ortaya çıkan sera gazı miktarını azaltarak atmosferdeki sera gazı dengesinin tekrar sağlanmasına yardımcı oluyor.

Fabrikalarda sağlanan enerji tasarrufuyla ilgili bilgi veren Hayat Enerji Direktörü Sabri Çakmak “Hayat olarak enerji verimliliği konusunda son derece hassas bir yaklaşıma sahibiz. Bu konuda hem kendi mühendislik çalışmalarımızla en verimli yöntemleri geliştirmeye hem de dünyadaki en son teknolojileri takip ederek uygulamaya odaklanıyoruz. Bu hedefle trijenerasyon adı verilen teknolojiyle, doğalgazı elektriğe, ısıya ve soğuk suya dönüştürerek üretim süreçlerinde kullanıyoruz.

Yüzde 80’lere varan enerji verimliliği ile kendi enerjimizi trijenerasyon teknolojisi ile kendimiz üretiyoruz. Böylece tek bir enerji girdisi ile akıllı fabrikalarımızın üretim süreçlerinde ve idari operasyonlarında ihtiyaç duyulan tüm enerjiyi karşılıyoruz. Hatta Mersin’deki temizlik kağıtları üretim tesisimizde, bu enerji verimlilik oranını yüzde 87’lere kadar çekerek sektörel bazda en yüksek verimliliğe ulaştık. Yüksek verimlilik ile enerji üretimi ve yerinde üretip yerinde tüketerek kayıp kaçak miktarını azaltarak ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz” dedi.