“Hedef cironun yüzde 20’sini onlinedan elde etmek”

Sevilay ÇOBAN

Moda perakendesi sektörünün oyuncuları arasında yer alan LC Waikiki, online platformunu pazar yeri formatına dönüştürdüğünü açıkladı. 380 marka ve 210 satıcıya ev sahipliği yapan lcw. com’un kullanıcı dostu tasarımı ve ürün çeşitliliği ile bir dijital AVM olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 3 yıl önce diğer pazar yerlerinden çıkış yaptıklarını belirten LC Waikiki E-Ticaret Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Barbaros Yiş, “3 yıl önce diğer pazar yerlerinden çıkış nedenimiz komisyon değil. Satış gelmeyen platformlara yatırım yapmak istemememizdi. Pazar yerimizde çok pahalı olmayan erişilebilir markalar olacak. Aylık 1 milyar TL’lik cironun %20’si olan 200 milyon TL’yi buradan elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Sadece orijinal ürünler olacak”

Yiş, 2023 itibarıyla diğer markaları da bünyelerine katarak pazar yerine dönüşüm sürecini başlattıklarını anlatarak, “Lcw.com moda, ev yaşam, anne bebek çocuk, kozmetik, outdoor, çanta, ayakkabı ve aksesuar grupları başta olmak üzere sadece orijinal ürünleri kullanıcılarla buluşturacak. ‘Daha neler neler” söylemimizle markalar ve satıcılar için yeni bir dijital vitrin haline geleceğiz. Pazar yeri dünyasına yepyeni bir oyuncu kazandırdık. Yapay zekâ entegrasyonlarımız ile müşteri, marka ve satıcı tabanını genişletirken, kullanıcı deneyimini de artıracağız” diye konuştu.

“Satış gelmedi yatırımdan vazgeçtik”

Pazar yerine getirdikleri yeniliklerden bahseden Yiş, şunları söyledi; “Örneğin, yeniliklerimizden biri de müşterilerimizin tek tek yorum okumasının önüne geçen, sadece ürün yorumları üzerinden bedenlerine uygun öneriler getiren bir sistem oldu. Hali hazırda kullandığımız dijital stil danışmanımız Elvisa gibi yapay zeka uygulamalarımızı hayata geçireceğiz. Ayrıca dijital gardrop, sanal deneme kabini ve Elvisa 2.0 gibi uygulamalar da platforma yakın zamanda entegre edilecek.”

Ömer Barbaros Yiş, diğer pazar yerlerinden çıkış yapma kararının komisyon ücretleri olmadığını, kendilerinin de lcw.com’da yer alan markalardan aynı oranlarda komisyon alacaklarını belirterek, “Bu süreçte satış gelmeyen yere neden yatırım yapalım sorusu ve sorunu ortaya çıktı.

Online sitemizdeki alıcıların sadece %50’si diğer pazar yerlerine gidiyordu. Biz de müşterilerimize kendi pazar yerimizden ‘iyi alışveriş’ deneyimi yaşatmak istedik. Şu anda 15 milyon üyemiz var. 100 milyon satışımız var şu anda ve bu rakam artıyor. Kazan-kazan modelimizle çok pahalı olmayan, herkesin erişebileceği markalara yer vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Farklı bir isim neden olmasın”

Yiş, mağazada ve online pazar yerinde satılan ürün gruplarında hangi farklılar olacağı ve önümüzdeki süreçte başka bir isimle de ilerleme planları olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi; “Onlineda mağazada olanlar da olacak, olmayanlar da olacak. Lcw.com diyoruz özellikle lcwaikiki.com demiyoruz. Çünkü burası online bir pazar yeri. Başka bir isimle devam etmek ya da büyümek derseniz neden olmasın. Ben e-ticaretten sorumlu olduğum için bana sorarsanız çok mantıklı."

Pazar yerindeki markalar

Lcw.com’da aralarında Avon, e-bebek, Daniel Klein, FLO, L’oreal, Nivea, Note Cosmetique Schafer, Slazenger, Civil, Sporthink, Sinoz, Bella Maison, Lava, Keramika, Ahengim ve Happy’nin de yer aldığı toplam 380 marka bulunuyor.