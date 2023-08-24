Hepsiburada ikinci çeyrekte siparişlerini ikiye katlayarak yüzde 100 büyüdü

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, sürdürülebilir ve verimli büyüme yolunda attığı emin adımlarla yılın ikinci çeyreğinde güçlü performansını sürdürdü.

İkinci çeyrek sonuçlarını paylaşan Hepsiburada, söz konusu dönemde e-ticaret için stratejik öneme sahip tüm göstergelerde başarılı rakamlara imza attı ve daha önce açıkladığı tahminin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi.

Buna göre, şirketin toplam satış hacmi, 2022'in ikinci çeyreğine göre yüzde 101 artarak 18,5 milyar TL oldu. Yılın ikinci çeyreğinde platform üzerinden verilen sipariş adedi geçen yılın aynı çeyreğine oranla yüzde 95 artarak 27,5 milyona ulaşırken Hepsiburada'nın müşteri başına ortalama sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 57 artışla 8,1'e yükseldi.

Hepsiburada'nın Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK), 2023'ün ikinci çeyreğinde 374 milyon TL olarak gerçekleşirken şirketin aktif satıcı sayısı 2023 yılı ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 14 büyüyerek 101,3 bine çıktı.

Platformdaki ürün sayısı ise yıllık yüzde 50 artışla 195 milyon adede ulaştı, Hepsiburada'nın toplam satışları içinde pazaryerinin payı ikinci çeyrekte yüzde 67 olarak gerçekleşti.

Platform, "Türkiye'nin En Çok Tavsiye Edilen E-ticaret Markası" olmaya devam etti

Hepsiburada inovatif teslimat hizmetleriyle ve geniş bir yelpazede sunduğu ödeme çözümleriyle farklılaşmaya devam etti. Bunun sonucunda şirket, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright'ın "E-ticaret NPS Araştırması" sonuçlarına göre "Türkiye'nin En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası" olma başarısını yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü.

Türkiye'de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan "Hepsiburada Premium" ise haziran sonu itibarıyla 1,2 milyon, ağustos ayının ilk haftası itibarıyla ise 1,3 milyon üyeye ulaştı.

HepsiJet, Hepsiburada satıcılı siparişlerin yüzde 83'ünü ertesi gün teslim etti

Verilen bilgiye göre, farklı marka ve işletmelere taşımacılık ve kargo hizmeti sağlayan HepsiJet, Türkiye'nin 81 ilinde 2 bin 500'e yakın taşımacısı, 50'den fazla filo ve 500'den fazla nakliye aracı ile birbirinden farklı teslimat modelini e-ticaret müşterileriyle buluşturmaya ikinci çeyrekte de devam etti.

HepsiJet, ikinci çeyrekte Hepsiburada satıcılı siparişlerin yüzde 83'ünü Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti. Beyaz eşya, mobilya gibi büyük hacimli ürünlerin teslimatını sağlayan Hepsijet XL hizmeti ile ayrışan HepsiJet, bugün Türkiye'de ve dünyada önde gelen perakende markaları da dahil olmak üzere yaklaşık 1600 dış müşteriye hizmet veriyor.

Yılın ikinci çeyreğinde platformda yapılan toplam satışların yüzde 86'sı Hepsipay aracılığıyla yapıldı. Hepsiburada'nın e-cüzdan ve ödeme geçidi çözümü sunan ve Merkez Bankası tarafından lisanslı yeni nesil ödeme yöntemi Hepsipay, ikinci çeyrek sonu itibarıyla 12,5 milyon kullanıcıya ulaştı.

Hepsiburada platform üzerinden sunduğu ödeme ve vadelendirme çözümleri ile farklılaşmaya devam etti. Kredi kartına taksitle ödeme, birden fazla kart ile ödeme, "Hemen Al Sonra Öde", alışveriş kredisi ve "Hemen Doldur, Taksitle Öde" gibi alım gücünü destekleyen farklı çözümleri tek platformda sunan Hepsiburada'nın "Hemen Al Sonra Öde" uygulaması 207 bin müşteriye ihtiyaçlarını ertelemeden ve kredi kartı limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkanı sundu.

Ayrıca, Hepsipay'in hedeflediği pazarlardaki büyüme stratejisine destek olma amacıyla Hepsiburada, D4 Ventures ile birlikte ödeme orkestrasyonu platformu Craftgate'e 1 milyon dolar tutarında yatırım yaptı.

"İkinci çeyrekte beklentilerimizin üzerinde bir büyüme sergiledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, operasyonel çeviklikleri, sadakat programları Hepsiburada Premium ve ayırt edici servislerle ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme sergilediklerini belirterek, güçlü sonuçlar elde ettiklerini aktardı.

Toplam satış hacimlerini geçen senenin aynı çeyreğine kıyasla ikiye katladıklarına dikkati çeken Gökçetekin, şunları kaydetti:

"Müşteri odaklı yaklaşımımız, sunduğumuz yüksek kaliteli lojistik hizmetler ve ödeme çözümlerinin yanı sıra Hepsiburada Premium'un getirdiği müşteri sadakati bu performansa büyük katkı sağladı. Yılın ikinci çeyreğinde platform üzerinden sunduğumuz ödeme ve vadelendirme çözümleriyle farklılaşmaya devam ettik. Kredi kartına taksitle ödeme, birden fazla kart ile ödeme, Hemen Al Sonra Öde, alışveriş kredisi ve ihtiyaç kredisi gibi alım gücünü destekleyen farklı çözümleri tek bir platform üzerinden müşterilerimize sunuyoruz ve bu çözümleri barındıran tek e-perakende şirketiyiz.

Bu sene stratejik önceliklerimiz olan lojistik ve fintek alanındaki kabiliyetlerimizi kurumsal müşterilere sunma konusunda da büyük adımlar attık. HepsiJet sunduğu farklı teslimat seçenekleriyle 1600'e yakın perakende şirketine hizmet veriyor. Hepsipay de aynı şekilde sunduğu birbirinden farklı yenilikçi ödeme çözümleriyle e-ticaret ve perakende oyuncularının en büyük çözüm ortağı ve Türkiye'nin lider fintek oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."

Gökçetekin, Hepsiburada Premium'un sunduğu avantajları daha da genişlettiklerine dikkati çekerek, temmuzda bir yaşını dolduran Hepsiburada Premium ile müşterilerin aylık abonelik bedelinin ortalama 25 katı fayda sağladıklarını bildirdi.

Yılın üçüncü çeyreğinde stratejilerine bağlı kalarak geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 110 büyüme beklediklerini belirten Gökçetekin, "Ayrıca yıl genelinde FAVÖK pozitif olacağımızı tahmin ediyoruz. 2023 yılında tüm paydaşlarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz. E-ticaretin milli takımı olarak bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımıza ve ekibimize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.