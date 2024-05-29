Hidrojen teknolojisinin merkezi Bursa olacak

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Türkiye’nin en büyük yabancı yatırımcılarından Bosch, geleceğin çevreci teknolojisi hidrojende Bursa’yı bir Ar-Ge ve üretim merkezi haline getiriyor. Hidrojen enjektörü üretimine 2026 yılında başlayacağını açıklayan Bosch Türkiye, Bursa’nın dünyadaki lider üretim merkezi haline getirecek yatırımlara imza atıldığını açıkladı.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, dün basınla ilk kez biraraya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, şirketin 2023’te bir önceki yıla kıyasla euro bazında yüzde 31'lik bir artışla 2,3 milyar euroluk yurt içi konsolide satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Korioth, bu artışın beklentilerinin üzerinde olduğunu, Türkiye’nin genç tüketicilerinin beklentilerinin ötesinde bir sonuçla karşılaşmalarını sağladığını söyledi. Korioth, satış artışında enflasyon nedeniyle tüketicilerin alımını öne çekmesinin etmenlerden biri olduğunu da belirtti.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth’un sunumunda en dikkat çekici vurgu, Bursa’nın hidrojen teknolojisinde dünyanın Ar-Ge ve üretim merkezi haline getirilmesiydi.

Yapılan açıklamaya göre Bosch Türkiye 2026’da ticari araçlar için hidrojen enjektörü üretecek. 2023 yılında Bursa'daki istihdamını iki katına çıkaran Bosch Üretim Çözümleri iş kolunun odak alanları arasında elektromobilite, içten yanmalı motor, H2 motorlar, şasi ve sensörler gibi yüksek teknolojili ürünlere yönelik makinelerin yer aldığını belirten Korioth, “Türk mobilite sektörünün dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam etmek istiyoruz. Burada ihracatın yanı sıra iç pazarın gelişimi de yatırımlarımız açısından önemli” dedi.

Ar-Ge de Bursa’da yapılıyor

Hidrojen, iklim krizi ile küresel mücadelede net sıfır hedefine ulaşmada son derece önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor. Korioth’un verdiği bilgilere göre Türkiye'de Bosch'un hidrojen alanındaki çalışmaları hem geliştirme hem de üretim faaliyetlerini kapsıyor.

Türkiye'deki Ar-Ge merkezlerinde hidrojen konusunda yürütülen yoğun araştırmaların yanı sıra, Bursa'daki Bosch Güç Çözümleri fabrikasındaki mühendisler, direkt enjektör prototipi ve hidrojen motorları ve depolama bileşenleri için daha yenilikçi ürünler üzerinde özenle çalışıyor. Daniel Korioth, “Tasarım, işlev ve simülasyon mühendislerimiz Almanya'daki geliştirme departmanlarımızla yakın iş birliği içerisinde. 2026 yılından itibaren Bursa'da ticari araçlar için hidrojen enjektörünün seri üretimine başlayacağız.

Bursa'daki geliştirme ve sanayileştirme çalışmalarımızın yanı sıra, Türkiye'deki otomotiv üreticilerinin hidrojen motoru projelerine de tasarım ve mühendislik desteği sağlıyoruz” dedi. Mobilitede karbon nötrlüğe ulaşmanın yanı sıra, konutları yeşil enerjiyle çalışan ürünlere hazırlamak da Bosch’un stratejik hedefleri arasında yer alıyor. İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Bosch Home Comfort Grubu'nun Manisa'daki ArGe merkezi, yüzde 20 hidrojen katkısıyla çalışabilen kazanların testlerini tamamladı.

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Daniel Korioth, 2023’ün öne çıkan gelişmelerinden birinin Bosch Türkiye'nin büyüyen elektromobilite işi ve Togg ile yapılan iş birliği olduğunu vurgulayarak, bu tür işbirliklerinin mobilite sektörünün dönüşümünde sinerji yarattığını ve Türkiye’deki yetkinliklerin yanı sıra ekosistemi de güçlendirdiğini belirtti.

Geleceğin mühendislerini yetiştirmek için yatırım yapıyor

Bosch, Türk sanayisi için nitelikli işgücü oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim programları sunuyor. Daniel Korioth, “Örneğin İstanbul'daki mühendislik ekibimiz üst düzey mühendislik gerektiren çalışmalar yürütüyor. Bu değerli deneyimi geleceğin mühendisleriyle paylaşmak için son dört yıldır Bosch Elektromobilite Eğitimi adı altında bir program düzenliyoruz.

Bu yıl programımıza üç binden fazla öğrenci başvurdu ve 70 mezun verdik. Gururla ifade edebilirim ki mezunlarımız arasında kadromuza katılan mühendislerimiz de var” dedi. Bosch, geçtiğimiz yıl Bursa'da mühendislik öğrencileri için Otomasyon, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme ile Yakıt Pili ve Kompresör eğitimlerinin verildiği Bosch Yetenek Akademisi'ni de hayata geçirdi. Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen eğitim programına ilk yılında 250 öğrenci katıldı.