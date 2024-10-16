Hindistan'daki Samsung işçilerinin 1 aylık grevi sona erdi

Hindistan İşçi Sendikaları Merkezi temsilcisi E Muthukumar BBC'ye yaptığı açıklamada, "Samsung yönetimi daha yüksek ücretler, sağlık sigortası ve daha iyi olanaklar gibi tüm temel talepler konusunda işçilerle görüşmeye karar verdiği için protestoyu sonlandırma karar verdik. Görüşmeler devam edecek" dedi.

Muthukumar, 1 aydan fazla süredir grev yapan Samsung Electronics işçilerinin yarın yeniden iş başı yapacağını söyledi. Tamil Nadu eyalet hükümeti de grevin sona erdiğini doğrulayarak, Samsung'un işçilerin ilettiği taleplere yazılı yanıt vereceğini bildirdi.

İşçilerin kararı memnuniyetle karşılandı

Samsung Electronics ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, işçilerin grevi sona erdirme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Açıklamada, greve giden işçiler hakkında işlem yapılmayacağı vurgulanırken "Chennai fabrikasını çalışmak için harika bir yer haline getirmek için işçilerimizle yakın şekilde çalışmaya kararlıyız" denildi.

12 milyar dolarlık gelirin üçte birine katkı

Hindistan'daki Samsung çalışanları, 9 Eylül'de daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma şartları talebiyle greve gitmişti. İşçilerin grevi, Samsung'un Hindistan'da elde ettiği yıllık 12 milyar dolarlık gelirin yaklaşık üçte birine katkıda bulunan fabrikada çalışmaların durmasına yol açmıştı.

Hint polisi, 16 Eylül'deki ilk müdahalesinde grevdeki 104 işçiyi, 1 Kasım'daki ikinci müdahalesinde 600 işçi ve sendika temsilcisini gözaltına almıştı. Samsung protestoları, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yabancı yatırımcıları 'Hindistan'da üretim' planına ve elektronik üretimini 6 yıl içinde üçe katlayarak 500 milyar dolara çıkarma hedefine gölge düşürdü. Ucuz işgücünün cazibesine kapılan yabancı şirketler, tedarik zincirlerini Çin'in ötesinde çeşitlendirmek amacıyla üretim için giderek daha fazla Hindistan'ı kullanıyor.