'Hitit Partner's Event' etkinliği İstanbul'da gerçekleştirildi

Etkinlikte, ulusal ve uluslararası hava yolu şirketlerinin katılımıyla sürdürülebilirlik konusu da ele alındı. Bu kapsamda, IATA'nın 2050 yılı için belirlediği 'NetZero' hedefi ve havayollarının karbon emisyonlarını sıfıra indirme yönündeki stratejileri üzerinde duruldu.

Hava yolu şirketlerinin 2050 hedefleri doğrultusunda atabilecekleri adımlar ve dünya havacılık endüstrisinde sürdürülebilirlik alanında yapılan son çalışmalar konuşuldu. Hitit'in sunduğu muhasebe çözümünün hava yolu kullanıcısı gözünden faydalarına değinildi.

IATA'nın kurallarıyla perakendecilik alanında değişim sürüyor

Etkinlikte konuşan Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, "Havacılığın seyahat sektörünün ihtiyacı olan, gelişmekte olan her türlü teknoloji alanını değerlendiriyor olacağız. Şu anda havacılığın içinde IATA'nın belirlediği kurallarla perakendecilik alanında bir değişim sürecinden geçiyoruz. Biz tüm bu süreçlerin öncüsü olarak Hitit'te ilerliyoruz. Yatırım endeksinde baktığında da en ileri seviyedeyiz. Dolayısıyla bu anlamdaki yatırımlarımız, gelişmelerimiz ve sunduğumuz fırsatlarımız kesinlikle olacak. Mobil dünyası bizim sektörümüzde çok fazla ilerliyor. Bu alanda farklı ürünlerimize entegre ettiğimiz çözümlerimiz var ve bu alanda da değişik açılımlarımız olacak" dedi.

Hedef: Dünyadaki bütün hava yolları

Karaağaç, "Şu anda Avrupa'da ve Afrika'da 2'nci, dünyada da 3'üncü olarak biliniyoruz. Tabii ki varlığımızı arttırmak için çabalarımız var. Amerika bölgesinde yeni büyüyoruz. Amerika dediğimiz Güney Amerika, Kuzey Amerika, Orta Amerika hepsini kapsıyor. Özellikle adalardan şu anda çok fazla katılımcımız var bu bölgelere açılımlarımız devam edecek. Asya Pasifik aynı şekilde zaten hani Afrika çok biliniyoruz. Dolayısıyla tek bir ülke tek bir hava yolu değil hedefimiz bütün dünya" değerlendirmelerinde bulundu.