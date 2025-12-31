Hopi'den yılbaşı anketi: Hediye alışverişi Kasım'da başlıyor

20 milyon kullanıcıya sahip platformu Hopi, tüketicilerin Kasım kampanyaları ve yılbaşı alışveriş alışkanlıklarını içeren yeni anket sonuçlarını yayımladı.

Veriler, hediyelerin önemli kısmının Kasım indirimlerinde alındığını, Aralık ayının ise artık daha çok paylaşma ve anlam yaratma dönemi haline geldiğini gösteriyor.

Katılımcıların yüzde 53’ü Aralık’ta iyi fırsat olursa değerlendiririm derken, çoğu hediyeyi Kasım’da almayı tercih ediyor.

Yaş gruplarının tercihleri şöyle:

- 18-25 yaş: Yılbaşı ruhundan en çok etkilenen grup

- 36-45 yaş: Fırsat kovalayan segment

- 56+ yaş: İhtiyaç dışı harcamaya mesafeli

İndirim var ama alışkanlık değişti

Araştırma, indirim dönemlerine bakışı yeniden tanımlıyor. 36-45 yaş grubunda “indirim yorgunluğu” dikkat çekerken, tüketici büyük kampanyalara karşı seçici hale gelmiş durumda.

Yine de alışveriş isteği canlı... Black Friday’de alışveriş yapmayı düşünenlerin oranı yüzde 78.

Bu dönemde dikkat çeken ilginç değişim ise kadınların “ihtiyacım yok” diyerek geride durması, erkeklerin ise indirimleri yeterince cazip bulmaması.

Kasım fırsatlarında en çok tercih edilen kategori yüzde 32 ile giyim, ardından ayakkabı-çanta, kozmetik ve elektronik geliyor. Kozmetik hem gençlerde hem 56 yaş ve üstü öne çıkarken elektronik özellikle 36-45 yaş grubunda güçlü.

2026 bilinçli tüketici yılı olacak

Ankette “2026’da para biriktirmek istiyorum” diyenlerin oranı gençlerde yüzde 10 iken toplamda yalnızca yüzde 3. Bu durum, harcama isteğinin bitmediğini, fakat tüketicinin daha dikkatli ve fırsat odaklı hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Verilere göre 2026’da gençler daha fazla birikim hedefliyor, 26-35 yaş alışverişi bırakmıyor ama avantaj arıyor, kadınlar keyif ve sosyal hayattan ödün vermek istemiyor, 56 yaş ve üstü ihtiyaç odaklı yaklaşımını koruyor.