Huawei yeni ürünlerini tanıttı: Bilekten tansiyon ölçen saat Huawei Watch D2

Çinli teknoloji devi Huawei, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlediği 'Innovative Product Launch' (Yenilikçi Ürün Tanıtımı) etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı.

Şirket, Huawei Watch Ultimate Green, GT 5 serisi, Huawei Watch D2 gibi giyilebilir cihazlarına ek olarak, yeni nesil Huawei MatePad Pro 12.2 inç ve Huawei MatePad 12 X tabletlerini de tanıttı.

Tansiyon ölçen saat

GT 5, spor veya günlük aktiviteler sırasında sağlık verilerini takip ederken, Huawei Watch D2 ise özellikle sağlık takibine önem veren kullanıcılar için öne çıkıyor.

Dünyada ilk kez bilekten kan basıncını ölçme özelliğiyle dikkati çeken saat, tansiyonunu sürekli kontrol altında tutmak isteyenler için büyük bir kolaylık sunuyor.

Watch D2, sağlık izleme sistemiyle, kullanıcılarının gün boyunca daha sağlıklı yaşam seçimleri yapmasına yardımcı oluyor.

PaperMatte ekran deneyimi

Etkinlikte tanıtılan Huawei MatePad Pro 12.2 inç, özellikle profesyoneller ve sanatseverler için tasarlanmış bir cihaz olarak öne çıkıyor.

PaperMatte ekranı sayesinde gözleri yormayan bir görüntüleme deneyimi sunan tablet, parlak güneş ışığında bile net bir görüntü sağlarken, çizim yapmayı, not almayı veya uzun süre çalışmayı sevenler için akıllı kalemi ve klavye aksesuarıyla beraber bir dizüstü bilgisayar konforunu tablete taşımasıyla dikkati çekiyor.