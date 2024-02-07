IC Holding deprem bölgesinde mesleki eğitimler verecek

Başak Nur GÖKÇAM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Depremde ağır hasar alan Hatay’ın İskenderun ilçesinde IC Holding ve İbrahim Çeçen Vakfı tarafından İskenderun’da kurulan IC Vakfı Yaşam Alanı, 30 bin 840 metrekare alanda, toplamda bin 500 kişiyi barındırmaya devam ediyor.

Depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacının yanı sıra sosyal ihtiyaçlarına da destek sağladıklarını belirten İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, “Burası için üretmek çok önemli. Çünkü burada kadın var ve burası kadınlarla ayağa kalkacak. Dolayısıyla deprem bölgesinde kadınlar için bir şey yapmak çok önemli. Ama bölgenin diğer bir sorunu da işsizliğin çok olması.

Bu nedenle bu soruna çözüm getirmek amacıyla Hatay Ticaret Odası ve İskenderun Ticaret Odası ile görüşmeler gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda inşaat, kodlama yazılım, marangozluk, ayakkabı ustalığı gibi mesleklerle ilgili çeşitli kurslar olması gerektiğini belirledik. Bu atölye alanı, İskenderun’daki IC Vakfı Yaşam Alanı’mız içerisinde olacak” dedi.

Yaşam alanı içerisinde çocuklar ve kadınlar için ayrılan alanların yanı sıra anaokulu, mutfak, çamaşırhane, banyo, revir, çocuk parkı, spor sahası, hayvanlar için barınak ve soğuk depolama gibi bölümler yer aldığının bilgisini veren Çeçen, “Sosyal ve eğitici faaliyetler için oluşturulan ‘Çocuk ve Kadın Merkezi’nde çocuklar için ayrılan alan, çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu her türlü eğitim materyali tedarik edildikten sonra, M.E.B. tarafından anaokulu haline dönüştürüldü” diye konuştu.

Güneş enerjisi paneli yapımı öğretildi

İskenderun’daki yaşam alanında ayrıca gençlerin üretime dahil edilmesi ve istihdamın desteklenmesi amacıyla da “Güneş Enerjisi Paneli Yapımı” eğitimi verildi. Eğitim sayesinde programa katılan gençler, uluslararası geçerliliğe sahip meslek sertifikalarını almaya hak kazandı. Yaşam alanında kadınlar için ayrılan alanda ise, “Gelenekten Geleceğe” programı kapsamında kadınlara ürün geliştirme, uygulamalı eğitim, satış pazarlama desteği sağlandı.

Bu kapsamda İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile “Geleneksel Sepet Örücülüğü” ve “Yöresel Defne Sabun Yapımı” eğitimleri verildi. Depremin ardından bölgedeki okulların hasar alması sebebiyle en büyük ihtiyaçlardan biri de eğitim alanı oldu.

Bu eksikliği gidermek amacıyla Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile IC Holding grup şirketlerinden İçtaş İnşaat arasında protokol imzalandığını belirten Günseli Çeçen, “Tüm finansmanın IC Holding tarafından karşılananacağı modern ilkokul yapımına Aralık 2023’te başladık. 24 derslikli ilkokul binası inşaatın, 30 Kasım 2024’te tamamlanması hedefleniyor.

Bu proje ile İskenderun’un Çay Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilere modern ve sağlıklı bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyoruz. IC Holding olarak, eğitim ve toplum gelişimine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bu projenin Hatay'a ve bölgeye olumlu etkiler getireceğine inanıyoruz” dedi.

EkoDoku ile Hatay Sarısı ustaları yetiştirilecek

Depremin ardından Defne’de EkoDoku adlı bir kooperatif ile tanıştıklarını söyleyen İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, “EkoDoku, barış İpeği olarak da bilinen Hatay Sarısı dediğimiz ipek böceğinin kozasından elde edilerek yapılan sapsarı renkte bir ipek.

Bu ipeğin en büyük farkı; renginin sarılığı ve böcek öldürülmeden elde ediliyor olması. Deprem sonrasında eğitmenlerini göçük altında kaybeden EkoDoku, bu süreçte bizden destek istedi ve biz de bir araya gelerek neler yapabileceğimizi konuştuk.

Görüşmeler sonucunda eğitim vakfı olarak onlara eğitmen desteği verebileceğimizi söyledik ve 2 yıllık bir protokol imzaladık. Yani 2 yıl boyunca ipek böceğinden elde edilen ipliğin dokumacılığı ile ilgili yapılacak olan ustalar, bizim tarafımızdan finanse edilerek yetiştirilecek. Bu sayede bölgemize hem usta yetiştirmiş olacağız hem de yöreye özgü ve nesli tükenmekte olan Hatay Sarısı koruyuculuğuna destek çıkmış olacağız” dedi.