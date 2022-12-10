İçerik yönetiminde başarı olan itibar, müşteri ve ciroyu artırıyor

Markalar ürün ve hizmetlerini tanıtırken ister kurumsal iletişim biriminin, isterse de profesyonel bir ekibin hazırladığı çalışmalardan faydalansın ciddi emek, zaman ve bütçe harcaması yapar. Gerçekleştirdiği pazarlama çalışmasının dönüşünü de başta ciro olmak üzere bilinirlik, marka itibarı gibi konularla kazanmayı hedefler. Yapılan pazarlama çalışmaları arasında markalar için en uzun soluklusu aynı zamanda da en fazla getiri sağlayan türün başında ise içerik yönetimi gelir. Trendlere göre Avrupa’da şirketlerin yüzde 91’i içerik pazarlamasını etkili bir marketing yöntemi olarak görüyor. Bu nedenle birçok batılı şirketin profesyonellerce kaleme alınan ve tasarlanan blog sayfaları bulunuyor. Digital Exchange’in uzman marketing ekibi, markaların içerik yönetimi konusunda çeşitli önerilerde bulundu. İçerik yönetiminin markalar tarafından dikkate alınmasının başlıca kuralının Google SEO aramalarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirten Digital Exchange ekibi, şu bilgileri verdi:

Anahtar kelimeleri oluşturmak önemli

“Günümüzde Google, Türkiye arama motoru pazarının yüzde 95’ine sahip. Odak kelimeye endekslenen metin ve görsel sistemi olan SEO uyumlu içerik yönetimi markalar için önemli bir pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Google aramalarında en üst sırada olmanın yolu, arama yapılan kelimeyle eşleştirilmiş metin ve görsel üretiminden geçiyor. Başlıca yöntem ise profesyonel bir blog oluşturmakla mümkün. Günümüzde şirketlerin yüzde 77’sinin içerik pazarlamayı güçlü şekilde kullandığını görüyoruz. Böylece blog yönetimi her geçen gün daha önemli hale geliyor. SEO’ya uygun bir içerik doğru zamanda ve doğru kişiler tarafından görüleceği için pazarlamanın en önemli kısmı da hayata geçirilmiş olacaktır. İçerik pazarlama yaparken mutlaka oluşturulacak içerikle ilgili doğru anahtar kelimeleri aramak ve bunları içeriğe entegre etmek önemli bir adımdır. İçerik oluştururken soru eklemek ve ilgili link oluşturmak site trafiğini artırmak da içerik pazarlamanın temel taşlarından bir diğeridir.”

Satıştan bilinirliğe kadar kalıcı içerikler

Günümüzde şirketlerin büyük bir çoğunluğunun içerik yönetiminin gücünün farkına vardığını belirten Digital Exchange ekibi, “2022 yılında şirketlerin yaklaşık yüzde 46’sı içerik pazarlama harcamalarını artırarak bu güce inandıklarını göstermiş oldu” bilgisini paylaştı. Şirketlerin içerik pazarlaması konusunda 10 bin dolar ortalaması ile bütçe yönetimi yaptığını da paylaşan Digital Exchange ekibi, şunları söyledi:

“Markaların içerik yönetimi için gerçekleştirdikleri harcama, uzun vadede markanın,

● satış /ciro

● bilinirlik

● itibar yönetimi konularında ona fayda sağlar. Bunun için içeriklerin SEO’ya uygunluğu kadar

● kalıcı

● ulaşılabilir

● arşiv niteliği taşıyan şekilde yönetiminin yapılması gerekir. Yani içerik yönetiminde içeriğin uygun hazırlanmasının yanı sıra, bu içeriklerin sürekliliğinin sağlanması da hem tüketiciler, hem sektör, hem de içerikteki bilgi zenginliği anlamında araştırmacıların sürekli erişebilecekleri bir niteliği taşırsa hedefine tam olarak ulaşmış olur.”

Profesyonel ekiplerce yönetilmesi başarı getirir İçerik yönetiminin doğru yapılmasının markalara birçok fayda sağladığını belirten Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, “Bu yönetimin mutlaka profesyonel ekiplerce yapılması gerekir. Blog yönetiminden fotoğraf seçimine, SEO’ya uygun metin yazılmasına kadar birçok unsur bir arada bulunmalıdır” dedi.

Markaların içerik yönetiminde birçok fayda sağlayabileceğini hatırlatan Pamuk, “Hem ürünün hizmetin tanıtılması, hem şirket profesyonellerinin makalelere imza atarak uzmanlıkları konusunda bilgilendirme ve itibar yönetiminin yapılması bunların başında gelir. Günümüzde sayısız bilgi internette bulunuyor. Bunların SEO’ya uygun şekilde dizaynı ile birlikte markanın çalışmalarının da ön planda bulunması, günün sonunda şirketin faydasına olan marketing faaliyetlerinin başında gelir. Hızlı gitmek yerine uzun soluklu, istikrarlı ve ciddiye alarak devam etmek markaya her zaman kazandırır. Uzun içeriklerden kaçının. Konuyu iyi araştırın. Görsel ve içerik uyumuna dikkat edin. Aylık plan oluşturun, kendi tarzınızı yakalayın ve en önemlisi dijital pazarlama trendlerini takip edin” diye konuştu.