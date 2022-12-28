IdeaSoft 8. kez en hızlı büyüyen teknoloji firması seçildi

2006’dan bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketleri’ni son dört senelik net satış gelirlerinin büyüme oranını dikkate alarak belirlerken, kurumlara ulusal ve uluslararası düzeyde marka bilinirliği yaratma ve yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı sunuyor.

Pazarda lider altyapı sağlayıcısı IdeaSoft, Türkiye’nin en hızlı büyüyen milli teknoloji firması olarak ilk 50’de 8. kez yer alarak bir rekora imza attı. IdeaSoft, en hızlı büyüyen teknoloji firmaları arasında kendi alanında tek olarak 8. kez Deloitte Teknoloji Fast 50’de yer aldı. IdeaSoft 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2021 senesinde de listede yer almıştı.

22 Aralık’ta online gerçekleşen ödül töreninde konuşan IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, 8. kez Deloitte Teknoloji Fast 50’de yer almaktan dolayı çok gururlu olduklarını belirterek, “E-ticaret son 15 yıldır büyüyen bir pazar. Web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri sunmayı ilke edinmiş e-ticaret altyapı sağlayıcısıyız. Binlerce müşterimiz için e-ticareti ve büyüyen online pazarı daha karlı hale getiriyoruz. Müşteri odaklı çalışma anlayışımızla sektörde 15 yıldır Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcısı ile e-ticaret çözümleri üretiyoruz. Tecrübe, doğru bilgi, değişim, iş birliği, e-ticaret ve e-ihracat ile güveni harmanlayarak bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Teknoloji ve inovasyona değer veren yaklaşımımızla iş süreçlerinin her alanında çeşitli mevcut ve potansiyel etkiler yaratan işlere imza attık. Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nda 8. kez yerimizi almaktan mutluluk duyuyoruz. Bu teknoloji firmaları arasında bir rekor. Gün geçtikçe daha da büyüyoruz. Her geçen gün yeni oyuncular dahil oluyor ve işletmeler için e-ticarette dijital dönüşüm bir zorunluluk haline geldi. 2023 yılında 50 bin işletmenin e-ticarete adım atmasını ve kendi e-ticaret sitesini açabilmesini hedefliyoruz. Tüm iş ortaklarımıza iş birlikleri, ekibimize ise emekleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.