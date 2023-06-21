İhracatta 1000 büyük listesine Sunar Grubu 3 şirketiyle girdi

Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, “Üç firmamızla bir önceki yıla göre basamak atladık, yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. İhracatta ilk 100 arasına en az bir Sunar şirketini dahil etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Tarım ve tarıma dayalı gıda sektörünün köklü ve yenilikçi şirketlerini bünyesinde bulunduran Sunar Şirketler Grubu’nun 3 şirketi, bu yıl da Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ‘En Büyük 1000 İhracatçı’ listesine girdi. Listeye bir önceki yıl 347’nci sıradan giren Elita Gıda, 2022 yılı performansıyla 12 sıra daha yükselerek 335’inci sırada yer aldı.

Sunar, Mısır’ın bir önceki yıla göre iki basamak daha yükselerek 883’üncü sırada yer bulduğu listede, en büyük sürprizi Sunar Pazarlama yaptı. Bir önceki yıl, 817’nci sırada yer alan Sunar Pazarlama, 512’nci sıraya yükselerek sektöründe Türkiye’nin en hızlı büyüyen 20 şirketi arasında yer aldı.

Üretim ve ihracatta yenilikçi vizyon

Sunar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, gelecek yıl kuruluşunun 50’nci yılını kutlayacak Grubun, ikinci yarım asra holdingleşerek adım atacağını belirterek, “Grup şirketlerimiz, üretim ve ihracatın Türkiye’deki en köklü kuruluşları arasında yer alıyor. Yarım asırlık tecrübenin yanı sıra insan kaynağından teknolojiye yaptığımız yatırımların ve yenilikçi vizyonumuzun meyvelerini alıyoruz” dedi.

“Hedefimiz ilk 100”

Grup yönetimi olarak aldıkları holdingleşme kararının uluslararası arenada Sunar şirketlerini daha rekabetçi bir konuma taşıyacağına dikkat çeken Çomu, “Toprağımızı, çiftçimizi, üretmeyi ve paylaşmayı çok seviyoruz. Bu değerler ve sürdürülebilirlik önceliğimizle ülkemizde üretilmeyen, katma değeri yüksek ürünleri onlarca sektörün hizmetine sunuyoruz.

Her geçen yıl artan ihracatımızda hedefimiz, bugün ilk binde yer alan şirketlerimizi ilk 100’e taşımak. Önümüzdeki yıl dış ticaretimizi daha da artırmak için yurtdışında bazı yatırımları da faaliyete geçireceğiz. Markalarımızla dünyanın yüzlerce ülkesinde bayrağımızı gururla dalgalandırmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.