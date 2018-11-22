IKEA Türkiye: İşten çıkarmalara dahil değiliz

22 Kasım 2018

IKEA Group merkezi destek birimlerinde görevli idari personel başta olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanını işten çıkarmayı planlarken, IKEA Türkiye bu plana dahil olmadığını açıkladı.

Dünya genelinde çoğu IKEA mobilya mağazasının sahibi olan IKEA Group, birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanı işten çıkarmayı planladığını dün bildirdi.

IKEA Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, "IKEA Group'un önümüzdeki iki yıl içerisinde gerçekleştireceği organizasyonel yapılanmanın kapsamına IKEA Türkiye dahil değildir" denildi.

IKEA Türkiye operasyonu, MAYA Holding'in ana hissedarı olduğu Mapa Mobilya ve Aksesuar tarafından yürütüldüğü belirtilerek, "IKEA Türkiye 2018 yılında iki yeni mağaza açarak yaklaşık bin kişilik doğrudan ve dolaylı yeni istihdam yaratmıştır. IKEA Türkiye, aynı organizasyonel yapıyla faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır" denildi.

IKEA Group CEO'su Jesper Brodin dün yaptığı açıklamada "Organize olma şeklimizi basitleştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda... kaynaklara çok farklı şekillerde yatırım yaptık. Dürüst olmak gerekirse, şimdi organizasyonumuzun birçok bölümünde biraz mükerrer çalışma yürüttüklerini olduğunu görüyoruz" demişti.

IKEA 7500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Kaynak: Reuters