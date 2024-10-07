İlk kez Dünya'nın duyurduğu dev yatırım! Arçelik üretime başladı

Arçelik AŞ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da 78 milyon dolarlık bir yatırımla inşa edilen yeni fabrikasının üretime başladığını açıkladı.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı duyuruda, fabrikanın ilk etapta buzdolabı üretimine odaklandığını belirtti. 135 bin metrekarelik bir alana sahip olan fabrika, 77 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteriyor.

4 bin kişiye istihdam sağlayacak

Şirketin önceki faaliyet raporlarında yer verilen bu dev yatırım, ilk aşamada yıllık 750 bin adet buzdolabı üretim kapasitesine sahip olacak. Çamaşır makinesi, televizyon, klima gibi büyük ev aletlerinin de üretileceği bu tesis, tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Arçelik'in bu adımı, şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda Asya pazarındaki varlığını daha da güçlendirecek. Yeni fabrikanın ürettiği ürünler, ağırlıklı olarak Bangladeş iç pazarında satılacak.

Dünya Gazetesi duyurmuştu

Mart ayında Dünya Gazetesi’nde Kerim Ülker’in haberleştirdiği bu yatırım, bölgedeki ekonomik gelişimi desteklemenin yanı sıra, Arçelik'in küresel pazardaki rekabet gücünü de artırmayı hedefliyor.