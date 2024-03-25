Koç’tan Bangladeş’e yeni fabrika yatırımı geliyor

Koç Holding, 2019 yılında adım attığı Bangladeş’e yeni tesisini üretime hazırlıyor. 78 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, 4 binden fazla kişiye istihdam sağlanacak.

Koç Holding’in beyaz eşya devi Arçelik, dünyanın hemen hemen her coğrafyasında üretim gerçekleştiriyor. Romanya’dan Güney Afrika’ya, Rusya’dan Mısır’a kadar farklı ülkelerde beyaz eşya üretimi gerçekleştiren Arçelik’in hızla büyüdüğü pazar ise Güneydoğu Asya.

Hintli Tata ile ortaklık yapan, Pakistanlı Dawlance’ı satın alan, Tayland’da ise üretim tesisini hayata geçiren Arçelik, bölgenin en kalabalık ülkelerinden Bangladeş’te Aygaz ile birlikte Koç Grubu’nu üretimde temsil ediyor. 2019 yılında Bangladeş’teki Singer şirketinin ana hissedarı olan alan Arçelik, şimdilerde yeni fabrikasını devreye almaya hazırlanıyor.

Yeni tesis, 78 milyon dolara, yani güncel kurla 2.5 milyar liralık yatırım bütçesine sahip. Önümüzdeki ay ilk üretime başlayacak olan tesiste uluslararası standartlarda üretim yapmaya hazırlandıklarını belirten Singer Bangladeş’in CEO’su MHM Fairoz, "Büyüme için dönüşüm" tarzındaki yeni girişimini duyururken fabrika hakkında bilgi verdi.

Singer'in yeni girişimi, son teknolojiye sahip bir üretim tesisi, türünün tek örneği olan konsept mağaza ve şirketin yeni vizyonunu temsil eden bir işyeri gibi bir dizi dönüşümü içeriyor. Fairoz, “Bu yıl nisan ayında yeni fabrikamızda üretime geçeceğiz. Bangladeş hızla büyüyen bir ülke olduğundan müşterilerin yaşam tarzları da onunla birlikte değişiyor” dedi.

4 binden fazla kişiye istihdam

Bangladeş’in 2030 yılına kadar dünyanın 9. büyük tüketici pazarı olacağını dile getiren Fairoz, “Biz de buradaki işimizi büyütmek için girişimlerde bulunduk. Singer, Bangladeş'te dayanıklı tüketim malları sektörünün öncüsü. Tüketicilerimizin zihnindeki bu güçlü mirasla yakın gelecekte Bangladeş'in lider da yanıklı tüketim şirketi olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Arçelik'in 78 milyon dolarlık yatırımıyla kurulan yeni fabrikayla birlikte ülkede 4 binden fazla kişiye de istihdam olanağı yaratacak.

Koç’tan sonra Anadolu Grubu girdi

5 yıl önce Arçelik, Asya-Pasifik'teki varlığını genişletmeye devam ederek, Bangladeş'in önde gelen beyaz eşya perakendecisi ve üreticilerinden Singer Bangladeş'in çoğunluk hissedarı Retail Holdings Bhold BV'yi 75 milyon dolara satın aldığını duyurmuştu. Koç Holding’in bir diğer şirketi Aygaz da Bangladeşli United En terprises & Co. Ltd ile kurduğu ortak girişim United Aygaz ile 100 milyon dolarlık tesisin temelini atmıştı. Koç Holding’in ardından geçtiğimiz ay ise Anadolu Grubu’nun iştiraki Coca-Cola İçecek, ülkeye giren ikinci büyük Türk şirketi oldu. Coca-Cola İçecek, Bangladesh Beverages Limited hisselerini satın aldı.