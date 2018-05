İlk yılında kâra geçen Tamince su parkı yatırımını 2 milyara çıkardı

07 Mayıs 2018

ÖZLEM ERMİŞ BEYHAN

ANTALYA - Türkiye turizminin deniz- kum-güneş üçgeninin ötesine geçmesi hep hedefte ancak bu yolda atılması gereken en önemli adımlardan biri henüz geçen yıl atıldı ve Antalya'ya dev ölçekte bir su parkı kuruldu. Yatırımın bu yıl açılan ek bölümle 2 milyar TL'yi bulduğunu açıklayan Fettah Tamince, Rixos markasının yanına eklediği The Land Of Legends'i orta vadede yurtdışına ihraç etmeyi planlıyor. Ancak bu dev parkın öncelikle Antalya açısından yerine getirmesi gereken bir hedef var; bölge turizmini deniz suyu sıcaklığına endeksli halden çıkarmak...

Günde 15 bin ziyaretçi

Fettah Tamince, geçtiğimiz yıl Dünya Su Parkları Birliği tarafından uluslararası alanda en iyi su parkı projesi seçilen tesisi "Antalya turizminde deniz- kum-güneş üçlemesinin üzerine gelmiş en önemli yapı taşı" olarak tanımladı. Önceki gün Antalya'da yapılan basın toplantısında sorularımızı yanıtlayan Tamince, The Land Of Legends'in açıldığı ilk yıl finansman giderleri hariç kâr ettiğini açıkladı. The Land Of Legends, bu sezon yeni üniteler için yapılan 500 milyon TL’lik ek yatırımla toplamda 2 milyar TL yatırım değerini aşarken, 100’ün üzerinde aktiviteye olanak sunuyor. Geçen sezon boyunca her gün ortalama 7 bin kişinin giriş yaptığı The Land of Legends’a, bu sezon yeni yatırımla birlikte günlük ortalama 15 binin üzerinde kişinin giriş yapması bekleniyor. Tamince yıllık hedefl erinin 1 milyon ziyaretçi olduğunu söyledi.

3 bin kişiye istihdam

The Land of Legends’ın Türkiye için çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, “Bu tesis bölgemizde örneği olmayan bir proje olması açısından ülke turizmine büyük bir katma değer sağlıyor. Deniz, kum ve güneş üçgeninin dışında Türkiye’nin turizm ürünlerini çeşitlendirip sezonu uzatması bakımından bu projenin üzerine ciddi şekilde eğiliyoruz” ifadelerini kullandı. Projenin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceğini aktaran Tamince, “Burası çok dinamik ve yaşayan bir destinasyon. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de yeni eklemelerimiz olacak. Şu anda paydaşlarımızla birlikte 3 bin kişiye istihdam yaratıyoruz. Projenin tüm etaplarını hayata geçirdiğimizde ülke turizmi 10 bin kişi istihdam eden Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük eğlence parkına sahip olacak" dedi. The Land Of Lagends bünyesinde bir alışveriş caddesi ve dünyanın ilk çocuk oteli de bulunuyor.

"Rixos'ta düştüğümüz hataya düşmeyeceğiz, doları konuşmamak için dolar kazanmalıyız"

Tamince, "Hedefimiz, The Land of Legends markasını önümüzdeki yıllarda dünyanın farklı noktalarına taşıyarak büyütmek” dedi. Tamince, The Land Of Legends'i açmaları için yurtdışından hem kamu hem de yatırımcı tarafından büyük ilgi ve talep olduğunu ancak Rixos'ta düştükleri hataya düşmeyip karar aşamasında bu kez çok ince eleyip sık dokuma taraftarı olduklarını da belirtti. Tamince, "Rixos'u yurtdışına açarken belirli noktalarda hızlı davrandık, hata yaptık. Sonra o tabelaları indirmek için de bedel ödedik. Bu kez çok daha iyi araştırıp gideceğimiz yeri iyi seçeceğiz. Bu konsepte oyun ve film de eklemlenecek" diye konuştu. Tamince dolar kurunun yükselişinin konuşulmaması için dolar kazandıran işler yapmak gerektiğini, The Land Of Legends'in hem yurtdışına döviz çıkışını durduracak hem de döviz getirecek bir proje olduğunu vurguladı.

1 milyar dolarlık tesis olacak, 4 milyon turist çekecek

Tamince, The Land Of Legends'in birkaç yıl içinde 1 milyar dolar yatırıma ulaşacağını ve 3.5-4 milyon ziyaretçi ağırlar noktaya geleceğini söyledi. Toplantının ardından Tamince, yeni bölümde yer alan 61 metre yüksekliğe sahip ve saatte 115 kilometre hıza ulaşabilen dünyanın en büyük 5 roller-coaster’ından biri Hyper Coaster'ın da açılışını yaptı. Bu dev eğlence treni, tesiste inşa edilen Sirkeci Garı'nın birebir örneği binadan yola çıkıyor.