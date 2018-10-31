İlker Aycı'dan önemli mesajlar

31 Ekim 2018

DUNYA.COM

İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli seferi gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın "TK 2124" kodlu uçağı, Ankara'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak, saat 11.32'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

"Filo 450 uçağa ulaşacak"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, uçakta önemli açıklamalarda bulundu. İlker Aycı şu an 327 uçakla hizmet verdiklerini belirterek, 2023 yılında 450 uçağa ulaşacaklarını söyledi. 25 yeni Airbus 350-900 ve 25 Boeing 787 uçaklarının filoya katılacağını ifade eden Aycı, "5’er tane de opsiyonumuz var" dedi.

"Kargoda da liderliğe uçuyoruz"

İlker Aycı, THY'nin 2019 birlikte yolcunun yanı sıra kargoda da dünyada en çok destinasyona uçan havayolu olacağını vurguladı. Aycı, "Kargoda şu anda ilk 8’deyiz. Çift hanede büyüyoruz. Büyüme oranımız yüzde 27-28 düzeyinde. İstanbul Havalimanı ile birlikte 2 milyon ton kapasiteye ulaşacağız. İlk etapta dünyanın kargoda en büyük ilk 5 havayolu arasına gireceğiz. Bu 2 milyar dolar gelir demek. 2023’te hedef ilk 3 hedefimiz var. İlave 2 milyon ton ile bu tarihe kadar 4 milyon tona çıkacağız. İstanbul Havalimanı’nın sağladığı avantaj ile bir büyük sıçrama gerçekleştiriyoruz. Artık yolcu taşımacılığının yanı sıra kargoda da uçuş noktası bakımından lider oluyor THY" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş