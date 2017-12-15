İma, Türkiye’ye girişim sermayesi fonu getiriyor

15 Aralık 2017

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - İma Group Investment Trade Finance Holding, İma Group Yapı ve Proje Yatırımları A.Ş. ve İma Group Medikal Enerji İnş.Turizm Tic.Ltd.Şt’yi çatısı altında barındıran İma Group, Türkiye’ye girişim sermayesi fonu getiriyor.

İma Group Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı, 16 Aralık’ta İstanbul’da yerli ve yabancı finans kesimini önemli aktörleriyle bir araya gelerek finansal destek projelerini açıklayacaklarını bildirdi. Bağcı, ‘her iyi fikir yatırıma değer’ sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, finansal desteği çok daha geniş kitlelere ulaştıracaklarını aktardı.

Derya Bağcı, bünyelerindeki şirketlerle yatırıma değer katan her iyi fikre finansal destek ve yatırım ortaklığı sağlamak için başta Hong Kong olmak üzere ABD, İtalya, Lüksemburg, Avusturya ve Rusya gibi ülkelerde faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Bugüne kadar Avusturya olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Romanya gibi ülkelerde 780 milyon euroluk yatırımları bulunduğunun altını çizen Bağcı,

“Global gücü ile yatırım desteğine ihtiyaç duyan, vizyon sahibi girişimcilere sektör ayrımı yapmadan hem finansal destek sağlamak hem de deneyimlerini paylaşmak üzere "her iyi fikir yatırıma değer" sloganı ile çıktığımız bu yolda 16 Aralık'ta çok daha geniş kitlelere ulaşmanın heyecanı içinde olacağız” diye konuştu.

Bağcı, Türkiye’deki heyecan verici yolculuklarına, yakın gelecekte Ortadoğu ve yakın Asya ülkelerinde de faaliyet gösterme amacıyla çıktıklarını aktardı.