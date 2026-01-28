İmalatçılar, dünyanın hızına Beyond Costums ile yetişecek
Korumacılık, gümrük süreçlerinde daha hızlı olmayı gerektiriyor. Beyond Customs çözümlerine işaret eden Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, “Bu kadar korumacılık varken bilgi akışını doğru yönetmek gerekiyor” dedi. Solmaz Kurucu Başkanı Asım Barlın da, birçok ülkeden girdi sağlayan imalatçılar için sistemin bir nimet olduğunu ifade etti.
Recep ERÇİN
ABD’de ikinci Donald Trump döneminin başlamasıyla birlikte dünyada ticaret alanında yeni ittifaklar kuruluyor. Trump yönetiminin, dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi ABD’nin, geleneksel ticaret ortaklarına yönelik yeni tarife düzenlemeleri korumacılık eğilimlerinin artmasına neden oldu.
Ülkeler ticarette birçok kısıtlamaya giderken, ticaretin aksamaması için sürekli değişen ve dönüşen yeni duruma adapte olmak da hız gerektiriyor. Dün İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyen Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın, gümrükleme süreçlerinde her bir yapının birbirini ile iletişim halinde olacağı dijital yapıyı Beyond Costums çözümü ile oluşturduklarını söyledi.
“Uyumsuzluk hataları cezalara neden oluyor”
“Bu kadar korumacılık varken dijitalleşmenin doğru şekilde yapılması ve bilgi akışının doğru yönetilmesi gerekiyor” diyen Billur Barlın, “Stratejik körlük olmazsa eğilimler daha erken yakalanabiliyor. İhracatçı ve ithalatçı daha iyi bir strateji kurarak, maliyetlerini kontrol edebiliyor. Diğer türlü yüksek vergi ve yüksek maliyetler karşımıza çıkabiliyor. Uyumsuzluk hataları yüzünden cezalar ortaya çıkabiliyor” bilgilerini paylaştı.
Şirketin lojistik, gümrük, depo ve antrepo hizmetlerini dijitalleştirerek tek bir vücut gibi hareket edebilecek hale getirmesinin avantajlarına işaret eden Solmaz Kurucu Başkanı Asım Barlın, “Beyond Costums’un ilk toplantısı ve bu tarihe geçecek bir toplantıdır. Bu çok sürmez tahminlerden öte büyüyecek. Küresel şirketleri düşünün; on ayrı ülkede imalat, 50 ayrı ülkeden tedarik yapıyorlar. Bu sistem onlar için bulunmaz nimettir. Örneğin Türk tekstilinin girdileri birçok farklı ülkeden. Bu onlar için de büyük bir nimettir. Her şeyin çok hızla değiştiği bu dünyada o hıza en uygun yapı” ifadelerini kullandı.
Hataya en açık alan GTİP
Beyond Costums çatısı altında yer alan şirketin patentli çözümü olan Solmaz Genius’a ilişkin bilgiler aktaran Billur Barlın, eşya ticaretinin en kritik ve hataya açık aşaması olan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitini saniyeler içinde yüksek doğrulukla gerçekleştirebildiklerini söyledi. Kendi yapay zeka chatbot’ları Sparky’den de söz eden Billur Barlın, Sparky’nin uluslararası ticaret rejimleriyle tam entegre çalışarak, küresel pazarda akıllı bir karar destek mekanizması olarak görev yapacağını dile getirdi.
“Yapay zekâ müşavirlerin yerini alamaz”
Billur Barlın, 200’ü aşkın ülkede kapıdan kapıya teslimat yaptıklarını; İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ/Çerkezköy, Adana ve Antalya’da toplam 300 bin metrekarelik depo ve antrepo alanı ile de envanter yönetimi hizmeti sunduklarını anlattı. Uluslararası ticaretin artık fiziksel bir operasyon olmaktan çıkıp sofistike bir veri yönetimi sürecine dönüştüğünü vurgulayan Barlın, bu dönüşümü dikkate alarak Beyond Customs platformunu oluşturduklarını ifade etti.
Barlın, "Günümüz dünyasında farkı yaratan sadece veriye sahip olmak değil, o veriyi ne kadar hızlı ve doğru yorumladığınızdır. Bugünün operasyonel ihtiyaçlarını karşılarken, geleceğin belirsizliklerine karşı paydaşlarımıza küresel rekabette stratejik avantaj sunuyoruz. Türkiye’den doğan bu teknolojik gücü dünyaya ihraç etmeye başladık ve buna daha güçlü şekilde devam edeceğiz” dedi.
Barlın, 90 ülkede patent başvurusu yaptıklarını şu aşamada 40’tan fazla ülkede patent aldıklarını açıkladı. Barlın ayrıca, yapay zekanın gümrük müşavirlerinin yerini almayacağını belirterek, “Yapay zekayı insan deneyiminin yerine değil, destekleyicisi olarak konumlandırıyoruz. Amaç, uzmanların daha stratejik ve katma değerli alanlara odaklanmasını sağlamak” mesajı verdi.
“Enflasyonist dönemde kendi yağımızla kavrulduk”
Billur Solmaz, “Başkalarının tırları, uçakları, gemileri ile taşımacılık yapıyoruz. Senelik kiralama yaparak faaliyet gösteriyoruz” dedi. Geçen yıl sektörü en çok zorlayan maliyet kalemlerine ilişkin sorumuzu yanıtlayan Solmaz, “Depo kiraları birinci. İş gücü maliyetleri ikinci. Gümrüklerde maliyetin yüzde 70’inden fazlası çalışan maliyeti. Depo tarafında da kiralar enflasyondan daha yüksek arttı.
Geçen yıl finansal olarak tabloların daraldığı, kâr marjının küçüldüğü bir seneydi. Bizim şansımız enflasyonun yükselmeye başladığı döneme borçsuz girmekti. Kendi yağımızla kavrulup büyüme tarafını yapabildiğimiz ölçüde geliştirdik. Süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“Almanya ve ABD’de şirketleşiyoruz”
Billur Solmaz, ikinci nesil olarak devam ettirdiği şirketin üçüncü nesle de kalmasını istediğini ve bu noktada kurumsallaşma adımları attıklarını ifade etti. Almanya ve ABD’de şirketleşme yoluna gittiklerini de dile getiren Solmaz, cironun yüzde 3’ünü dijitalleşmeye ayırdıklarını kaydetti. Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı Avrupa Birliği’nin kendi içinde bir entegrasyona sahip olmadığını belirten Solmaz, Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda, “Onların entegre olması gerekiyor” yorumu yaptı.