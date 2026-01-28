İmalatçılar, dünyanın hızına Beyond Costums ile yetişecek

Recep ERÇİN

ABD’de ikinci Donald Trump döneminin başlamasıyla birlikte dünyada ticaret alanında ye­ni ittifaklar kuruluyor. Trump yönetiminin, dünyanın en bü­yük ithalatçı ülkesi ABD’nin, geleneksel ticaret ortakları­na yönelik yeni tarife düzen­lemeleri korumacılık eğilim­lerinin artmasına neden oldu.

Ülkeler ticarette birçok kı­sıtlamaya giderken, ticaretin aksamaması için sürekli deği­şen ve dönüşen yeni duruma adapte olmak da hız gerekti­riyor. Dün İstanbul’da bir ba­sın toplantısı düzenleyen Sol­maz Yönetim Direktörü Billur Barlın, gümrükleme süreçle­rinde her bir yapının birbirini ile iletişim halinde olacağı di­jital yapıyı Beyond Costums çözümü ile oluşturduklarını söyledi.

“Uyumsuzluk hataları cezalara neden oluyor”

“Bu kadar korumacılık var­ken dijitalleşmenin doğru şe­kilde yapılması ve bilgi akı­şının doğru yönetilmesi ge­rekiyor” diyen Billur Barlın, “Stratejik körlük olmazsa eğilimler daha erken yakala­nabiliyor. İhracatçı ve itha­latçı daha iyi bir strateji ku­rarak, maliyetlerini kontrol edebiliyor. Diğer türlü yüksek vergi ve yüksek maliyetler karşımıza çıkabiliyor. Uyum­suzluk hataları yüzünden ce­zalar ortaya çıkabiliyor” bil­gilerini paylaştı.

Şirketin lojistik, gümrük, depo ve antrepo hizmetleri­ni dijitalleştirerek tek bir vü­cut gibi hareket edebilecek hale getirmesinin avantajla­rına işaret eden Solmaz Ku­rucu Başkanı Asım Barlın, “Beyond Costums’un ilk top­lantısı ve bu tarihe geçecek bir toplantıdır. Bu çok sürmez tahminlerden öte büyüyecek. Küresel şirketleri düşünün; on ayrı ülkede imalat, 50 ay­rı ülkeden tedarik yapıyorlar. Bu sistem onlar için bulun­maz nimettir. Örneğin Türk tekstilinin girdileri birçok farklı ülkeden. Bu onlar için de büyük bir nimettir. Her şe­yin çok hızla değiştiği bu dün­yada o hıza en uygun yapı” ifa­delerini kullandı.

Hataya en açık alan GTİP

Beyond Costums çatısı al­tında yer alan şirketin pa­tentli çözümü olan Solmaz Genius’a ilişkin bilgiler akta­ran Billur Barlın, eşya ticare­tinin en kritik ve hataya açık aşaması olan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespitini saniyeler içinde yüksek doğrulukla gerçekleş­tirebildiklerini söyledi. Ken­di yapay zeka chatbot’ları Sparky’den de söz eden Billur Barlın, Sparky’nin uluslara­rası ticaret rejimleriyle tam entegre çalışarak, küresel pa­zarda akıllı bir karar destek mekanizması olarak görev ya­pacağını dile getirdi.

“Yapay zekâ müşavirlerin yerini alamaz”

Billur Barlın, 200’ü aşkın ülkede kapıdan kapıya tesli­mat yaptıklarını; İstanbul, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekir­dağ/Çerkezköy, Adana ve An­talya’da toplam 300 bin met­rekarelik depo ve antrepo ala­nı ile de envanter yönetimi hizmeti sunduklarını anlattı. Uluslararası ticaretin artık fi­ziksel bir operasyon olmak­tan çıkıp sofistike bir veri yö­netimi sürecine dönüştüğünü vurgulayan Barlın, bu dönü­şümü dikkate alarak Beyond Customs platformunu oluş­turduklarını ifade etti.

Barlın, "Günümüz dünyasında farkı yaratan sadece veriye sahip olmak değil, o veriyi ne kadar hızlı ve doğru yorumladığı­nızdır. Bugünün operasyonel ihtiyaçlarını karşılarken, ge­leceğin belirsizliklerine kar­şı paydaşlarımıza küresel re­kabette stratejik avantaj su­nuyoruz. Türkiye’den doğan bu teknolojik gücü dünyaya ihraç etmeye başladık ve bu­na daha güçlü şekilde devam edeceğiz” dedi.

Barlın, 90 ül­kede patent başvurusu yap­tıklarını şu aşamada 40’tan fazla ülkede patent aldıkları­nı açıkladı. Barlın ayrıca, ya­pay zekanın gümrük müşavir­lerinin yerini almayacağını belirterek, “Yapay zekayı in­san deneyiminin yerine değil, destekleyicisi olarak konum­landırıyoruz. Amaç, uzman­ların daha stratejik ve katma değerli alanlara odaklanma­sını sağlamak” mesajı verdi.

“Enflasyonist dönemde kendi yağımızla kavrulduk”

Billur Solmaz, “Başkalarının tırları, uçakları, gemileri ile taşımacılık yapıyoruz. Senelik kiralama yaparak faaliyet gösteriyoruz” dedi. Geçen yıl sektörü en çok zorlayan maliyet kalemlerine ilişkin sorumuzu yanıtlayan Solmaz, “Depo kiraları birinci. İş gücü maliyetleri ikinci. Gümrüklerde maliyetin yüzde 70’inden fazlası çalışan maliyeti. Depo tarafında da kiralar enflasyondan daha yüksek arttı.

Geçen yıl finansal olarak tabloların daraldığı, kâr marjının küçüldüğü bir seneydi. Bizim şansımız enflasyonun yükselmeye başladığı döneme borçsuz girmekti. Kendi yağımızla kavrulup büyüme tarafını yapabildiğimiz ölçüde geliştirdik. Süreci iyi yönettiğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Almanya ve ABD’de şirketleşiyoruz”

Billur Solmaz, ikinci nesil olarak devam ettirdiği şirketin üçüncü nesle de kalmasını istediğini ve bu noktada kurumsallaşma adımları attıklarını ifade etti. Almanya ve ABD’de şirketleşme yoluna gittiklerini de dile getiren Solmaz, cironun yüzde 3’ünü dijitalleşmeye ayırdıklarını kaydetti. Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı Avrupa Birliği’nin kendi içinde bir entegrasyona sahip olmadığını belirten Solmaz, Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda, “Onların entegre olması gerekiyor” yorumu yaptı.