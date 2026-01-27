Migros, 43 dağıtım merkezindeki 7 bin 875 çalışanı kadrosuna aldı

Migros, Türkiye genelinde taşeron firmalarca yönetilen 43 dağıtım merkezinde görev yapan 7 bin 875 çalışanı kadrosuna alarak doğrudan çalışan sayısını 63 bine çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dağıtım merkezlerinde görev alan çalışanların Migros kadrosuna dahil edilmesiyle operasyonel bütünlüğün güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor. Migros, kuruluşundan bu yana çalışan refahını öncelikleri arasında konumlandırırken, perakende sektöründe çalışan haklarının korunması konusunda da öncü rol üstleniyor. Şirket, mağazalarında 54 yıldır sendikalı çalışma sistemini sürdürüyor.

Dağıtım merkezlerinde görev yapan çalışanlar, Migros kadrosuna geçişle birlikte mevcut kazanılmış haklarını korurken, Migros Grubu’nda yaklaşık 45 bin çalışanın yararlandığı toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendikal haklardan da faydalanma imkânına kavuştu.

Migros’tan yapılan açıklamada, “Gıda perakendecisi olarak en önemli önceliğimiz, halkımıza kesintisiz ve güvenilir şekilde sağlıklı gıdayı ulaştırmak. Dağıtım merkezlerindeki çalışanlarımızın Migros kadrosuna katılmasıyla operasyonel gücümüzü daha da artırdık” ifadelerine yer verildi.