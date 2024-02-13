ING'den banka kartı ödemelerine yönelik yeni ürün "KOBİ Nakit POS"

Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ Nakit POS ile KOBİ'ler, iş yerlerinde yazar kasa POS cihazlarında ücret ödemeden tüm yurt içi banka kartı ödemelerinde ertesi gün yüzde 1,49 üye iş yeri ücretinden yararlanabiliyor.

Kullanıcılar bu ayrıcalıkların yanı sıra aylık POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti ödemiyor.

KOBİ'lerin şubeye gitmeden bankacılık işlemlerini yapabileceği ING KOBİ Dijital ile şahıs işletmeleri EFT, havale ve FAST işlemlerini ücretsiz şekilde yapabiliyor.

Aynı zamanda, vade sıkıntısı olmadan günlük birikim yapma imkanı sağlayan KOBİ e-Turuncu Hesap'ı ilk kez açanlar, yüzde 45 Hoş Geldin Faizi kazanabiliyor.

"KOBİ'lerin rekabette öne çıkmalarına katkı sağlayacak ürünler geliştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, KOBİ'lerin ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve onların rekabette öne çıkmalarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirmeye öncelik verdiklerini kaydetti.

Ağar, KOBİ Nakit POS ürünüyle sundukları ertesi gün yüzde 1,49 üye iş yeri ücreti fırsatıyla işletmelere banka kartı ödemelerinde maliyet avantajı sağladıklarını belirtti.

Zahmetsiz bankacılık anlayışı ve dijital hizmetleriyle KOBİ'leri desteklediklerini vurgulayan Ağar, "Ayrıca POS yazılım, donanım ve bakım hizmetini ücretsiz sunarak finansal olarak onları desteklemeyi hedefliyoruz. Bununla beraber, dijitalleşmeyi merkezine alan bir kurum olarak, KOBİ'lerin iş yerlerinden ayrılmadan bankacılık işlemlerini yapabileceği ING KOBİ Dijital kapsamında işletmelerin dijital olarak bu ürüne başvurmalarına imkan sağlıyoruz. KOBİ Dijital ile işletmelere hızlı, masrafsız ve ulaşılabilir bir bankacılık deneyimi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.