İngiltere Investments, Greenwich Peninsula Projesi'ni Türk yatırımcılara tanıtacak

Uluslararası yatırım fırsatları, Türk yatırımcılara sadece finansal getiriler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel alışverişi artırmaya ve küresel bir bakış açısı geliştirmeye de katkıda bulunuyor. Bununla birlikte, Türk yatırımcıların uluslararası sahnede daha fazla deneyim kazanmalarına ve küresel ekonomide daha etkin bir rol oynamalarına olanak tanıyor.

Gayrimenkul danışmanlık firması İngiltere Investments, İngiltere'nin önde gelen inşaat firmalarından Knight Dragon'un Greenwich Peninsula Projesi'nin Türkiye lansmanını, 4-5 Kasım tarihlerinde Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da Türk yatırımcılara tanıtacak. İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, Türk yatırımcılara uzun vadeli kazanç fırsatları sunmak amacıyla, İngiltere ve Türkiye'deki gayrimenkul piyasalarındaki deneyim ve bilgi birikimlerini etik değerleriyle birleştirerek müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için hazır olduklarını belirtti.

Türk yatırımcıları güvenilir inşaat firmalarıyla buluşturuyor

Türk yatırımcılara kârlı yatırımlar yapmaları için İngiltere'nin güvenilir büyük inşaat markalarının projeleriyle ilgili lansmanlar düzenlediklerinin altını çizen İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, “Yurt dışında yatırım yapmak isteyen ancak cesaret edemeyen yatırımcılar var. Markaların güvenilirliğinden emin olamıyor, getirisinin kârlı olup olamayacağını hesaplayamıyorlar. Bu noktada biz 18 yıllık tecrübemizi kullanarak yatırımcılarımıza doğru yatırımlar için yol gösterici oluyoruz. Knight Dragon'un Greenwich Peninsula Projesi'nin Türkiye lansmanında da ülkedeki yatırımcılarımıza uzun dönemli kira geliri, değer artışı ve döviz bazında kazanç sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Londra’da gayrimenkul yatırımları cazip hale geliyor

İngiltere’nin resmi araştırma şirketi London Datastore verilerine göre, 2023’ün ikinci çeyreğinde yaşanan rekor artışlarla kiralar ortalama 2.587 Pound’a yükseldi. Londra’daki gayrimenkul değerlerindeki istikrarlı artış ve yatırımcılara dövizle kira getirisi fırsatı sebebiyle bölgedeki gayrimenkul yatırımlarının oldukça cazip hale geldiğini belirten İngiltere Investments Genel Müdürü İsmail Gürkan, "Türk yatırımcılarımızın yurt dışındaki fırsatlardan haberdar olmaları için İngiltere’nin en büyük inşaat firmaları ile belirli aralıklarla gayrimenkul yatırım etkinlikleri düzenliyoruz. Şimdilik sadece İstanbul’da düzenlediğimiz etkinliklerimizi ilerleyen zamanlarda diğer büyük şehirlerimizde de gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Proje, 5 yılda tahmini %22’lik bir fiyat artışı sunuyor

Söz konusu proje ile ilgili Türk yatırımcılara danışmanlık yapan İngiltere Investments firmasının Genel Müdürü İsmail Gürkan, “Greenwich Peninsula Projesi’nin uygun metrekare birim fiyatları ile Londra Zone 2’deki en cazip projelerden biri olmasının yanı sıra %6’ya varan brüt kira getirisi ve önümüzdeki 5 yılda tahmini %22’lik bir fiyat artışı beklentisiyle erken yatırım yapma fırsatını sunuyor. Greenwich Peninsula, hem yaşam hem de yatırım açısından heyecan verici bir seçenek olarak yatırımcıların karşısına çıkıyor” diyerek yatırımın getirilerine dikkat çekti.

Greenwich Peninsula Projesi konum olarak da dikkat çekiyor

Londra'nın gözde bölgelerinden biri olarak kabul edilen Thames Nehri kıyısına, sadece 15 dakika uzaklıkta yer alan Greenwich Peninsula projesi, yeni bir mikro şehrin doğuşunu simgeliyor. Bu özel proje, eğlence alanlarına komşu, ağaçlarla ve özel yürüyüş yoluyla çevrili, huzurlu bir doğal bahçenin tadını çıkarmanızı sağlayacak. Ayrıca, yeni Elizabeth Line sayesinde Londra’nın merkezine ve önemli havaalanlarına kolayca erişim imkanı barındırıyor. Greenwich Peninsula, 50’den fazla park ve 48 dönüm yeşil alanı ile sağlığınızı ve yaratıcılığınızı destekleyebileceğiniz bir yaşam alanı sunuyor.