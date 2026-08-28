İntetra'nın halka arzında 2,14 milyar TL'lik talep

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Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (BLS, BLSMD) aracılığıyla gerçekleştirilen İntetra Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (INTET) halka arzının sonuçları Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla duyuruldu.

Halka arza toplam 653 bin 433 yatırımcı katıldı. Bu yatırımcıların büyük çoğunluğunu 651 bin 837 yurt içi bireysel yatırımcı oluşturdu.

Halka arz kapsamında toplam 40 milyon adet pay yatırımcılara satışa sunuldu. Bu kapsamda toplanan halka arz büyüklüğü 2 milyar 144 milyon TL olarak gerçekleşti. Pay başına halka arz fiyatı 53,6 TL olarak belirlendi.