İpek Mekik, yanmaya dayanıklı anti bakteriyel halısında iddialı

24 Nisan 2018

BERRİN SESLİ

GAZİANTEP - Yanmaya dayanıklı anti bakteriyel halısında iddialı olduklarını vurgulayan İpek Mekik Halı Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ceyhan, “Üretimine başladığımız ürünümüz için 6 aylık Ar-Ge çalışması yaptık. Özelliği tozlanma yapmaması, kolay temizlenmesi, yıkanılabilir olması ve yanmaya karşı dayanıklılığı gibi özellikleri barındırıyor. Bunların yanında yumuşak yapısı ve parlaklığı ile albenisi yüksek bir üründür” şeklinde ifade etti.

46 yıllık bilgi ve tecrübeye sahip olduklarını söyleyen İpek Mekik Halı Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ceyhan, “30 bin metrekare açık, 25 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 55 bin metrekare alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Firmamız da akrilik halı ve jel kaymaz tabanlı halı üretiyoruz. 30 ‘a yakın markaya sahibiz. Yıllık üretim kapasitemiz halı da 2 milyon 400 bin metrekare, jel kaymaz taban halıda ise 7 milyon 200 bin metrekaredir. Firmamızda toplam 300 kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

‘İhracat payımızı arttırmak için çalışıyoruz’

Türkiye geneli geniş bir bayi ağına sahip olduklarını ifade eden Ceyhan, “Toplam 700 adet bayiye sahibiz. Ürünlerimizin yüzde 10’unu ihraç ediyoruz. İhracat payımızı arttırmak için sektörümüz ile ilgili yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılım gösteriyoruz. Gelecek yıl bu oranımızı yüzde 20 yapmayı hedefliyoruz. Gaziantep'te düzenlenen 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Domotex fuarına katılacağız” ifadesini kullandı.

‘Ar-Ge çalışmasına önem veriyoruz’

Firma olarak Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini belirten, Ceyhan, “Sektörümüz ile ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarına ve inovasyona hız verip yeni ürünler üretiyoruz. Ürünlerimizin; kaliteli ve temiz ürün olması, renk ve desen çeşitliliği olması, kullanım ömrünün uzun olması ürünlerimizin dikkat çeken özellikleridir. Yine farklı ürünler için Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Müşterileri memnuniyetini ön planda tutarak hareket ediyoruz” dedi.

‘Farklı sektöre adım atacağız’

Yatırım planlarından bahseden Oktay Ceyhan sözlerine şöyle devam etti; “Firmamızda her geçen yıl bir önceki yıla istinaden hızlı bir şekilde büyüme gerçekleşmektedir. Bu büyümeye istinaden farklı alanlarda da yatırımlarımız söz konusu. Yakın zaman içerisinde halı sektöründen farklı olarak yatak imalatına girmek için kolları sıvadık. İmalatını gerçekleştireceğimiz ürünlerimize KEYF YATAK – KEYF BED markalarını vermeyi planlamaktayız. Şuan da çalışma aşamasında olup en kısa zamanda bu sektörde de halı da olduğu gibi başarı elde edeceğimizi düşünüyoruz.