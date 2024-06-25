İş Bankası, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın yanında

26 Temmuz-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisi, 26 Temmuz’da Türkiye saatiyle 22.00'de Seine Nehri’nde yapılacak. Fransa, 1900 ve 1924’ten sonra üçüncü kez olimpiyatlara ev sahipliği yapacak.

Paris 2024 için kota müsabakaları sürerken, bugüne kadar 85 Türk sporcu kota almayı başardı. Türk sporcular, artistik cimnastik, atıcılık, atletizm, badminton, bisiklet, boks, eskrim, güreş, halter, judo, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, okçuluk, taekwondo, voleybol, yüzme ve yelken olmak üzere 18 branşta Türkiye'yi temsil edecek.

Milli sporcularımıza güvenimiz tam

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, "Son derece yoğun, yorucu bir o kadar da heyecanlı bir süreç içerisindeler. Sporcularımız hazırlık süresince elde ettikleri kazanımları, birikimleri Olimpiyat Köyünde yapılacak müsabakalarda ortaya koyacaklar. Gençlerimizin Paris'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Milli sporcularımızın kota yarışları sürerken hep birlikte heyecanlı bekleyişimizi sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla 18 branşta 85 sporcumuz kota almış durumda. Paris 2024 vizesi alan tüm sporcularımızı tebrik ediyor ve kota mücadelesi devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İlklerin yılı

Paris 2024, çevre, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık odaklı olarak, olimpiyat tarihinin en 'yeşil' oyunları olarak adlandırılıyor. Altyapının yüzde 95'i mevcut veya geçici kaynaklardan elde edilecek ve sürdürülebilir yöntemler kullanılacak.

Olimpiyat Köyü, oyunlar sonrası 12 bin kişilik bir yaşam alanına dönüştürülecek. Sporculara verilecek madalyaların bir bölümünde Eyfel Kulesi'nin yenileme çalışmaları sırasında çıkarılan demirler kullanılacak. İlk kez, sporcu sayılarında cinsiyet eşitliği sağlanacak. 5 bin 250 erkek ve 5 bin 250 kadın sporcu madalya için yarışacak. Açılış seremonisi ilk kez stadyum dışında, Seine Nehri boyunca 6 kilometrelik parkurda yapılacak. 10 bin 500 sporcu teknelerden seyircileri selamlayacak.