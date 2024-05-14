İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 'Mutlu Yarınlar' etkinliği ile kutlandı

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı için farkındalığı artırmayı hedefleyen programda başarılı çalışanlara ödülleri törenle verildi. SEDAŞ’ın Üst Yönetim Ekibi ile tüm çalışanlarının katıldığı online organizasyonda iş sağlığı ve güvenliğinin kritik önemine dikkat çekildi. Programın açılış konuşmasını yapan SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, iş sağlığı ve güvenliğinin en öncelikli gündem maddesi olduğunun altını çizdi.

Önceliğimiz çalışan sağlığı

Elektrik dağıtım faaliyetleri esnasında gerekli tedbirlerin eksiksiz uygulanması gerektiğini belirten Odyakmaz, şunları kaydetti:

"Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik geniş bir alanda ve zor bir coğrafyada görev yapıyoruz. Çalışan sağlığını önceliğimiz olarak gören kurum kültürüyle iş güvenliği bilincini tüm iş süreçlerimize yerleştiriyoruz. Faaliyetlerimizde iş kazası risklerini saptıyor, gerekli tüm tedbirleri alıyor, çalışanlarımızın güvenli koşullarda işlerini yapmalarını hedefliyoruz. Bu noktada geliştirdiğimiz üst düzey önlemlere eksiksiz ve titizlikle uymak çok önemli. Müşterilerimize kesintisiz enerji ulaştırırken, tüm çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için en üst seviyede tedbirleri alarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştiren değerli SEDAŞ ailesine teşekkür ederim."​​​​​​​