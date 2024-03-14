İşletmelerin ödeme ihtiyaçlarına çözümler Papara Ticari’de

Papara, 19 milyona ulaşan bireysel kullanıcısıyla birlikte ticari işletmeler için de sunduğu yenilikçi ödeme çözümleriyle bu değişimde öncü bir rol oynuyor.

Papara, KOBİ'lerden kurumsal şirketlere kadar çeşitli ödeme ihtiyaçları için online ve yüz yüze ödeme alma, ödeme dağıtma ve ticari kart çözümlerini bir araya getiriyor.

"Papara Ticari ile Bir Adım İleri" vizyonuyla sunduğu ticari çözümleri tek bir çatı altında toplayan Papara; Sanal POS, Papara ile Öde, Link ile Öde, Yeni Nesil Yazar Kasa POS, Android POS, Cep POS gibi online ve fiziki ödeme ürünleriyle birlikte ödeme dağıtma ve ticari kart çözümleriyle işletmelere hız ve kolaylık sağlıyor. Üye işyerleri Papara ticari hesaplarını birkaç dakika içinde online olarak açabiliyor. Papara’nın ticari ürünleri, sadece son 3 ayda, aralarında Uber, TikTok, BiTaksi, DeFacto, Etstur gibi markaların da yer aldığı 3 bini aşkın üye işyeri tarafından kullanılmaya başlandı.

Hızlı ve kolay kayıtla aynı gün içinde işlem

Papara, bireysel kullanıcıları için sunduğu dijital kayıt ve dijital hesap açılışı hizmetlerini ticari işletmeler için de sunuyor. Papara'da üye işyeri hesabı açmak isteyen ticari işletmeler, işletmelerine dair bilgi ve belgeleri, Papara Ticari internet sitesinden ulaşabilecekleri dijital kayıt ekranlarından Papara ile sadece birkaç adımda paylaşıyor. Ticari işletmelerin, uzaktan müşteri olma taleplerinin incelenmesinin ardından 24 saat içinde Papara üye işyeri hizmetlerinden yararlanmaya başlayabiliyor.

İşletmelerin online ve yüz yüze ödeme ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm

Aylık kullanım ücreti olmayan ve hızlı teslimatla kullanıma hazır hale getirilen “Yeni Nesil Yazar Kasa POS” ve “Android POS”un yanı sıra NFC destekli Android telefonları POS cihazına dönüştüren “Cep POS” ürünlerini tanıtan Papara, ticari işletmelerin online ve yüz yüze ödeme ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm sunmaya başladı.

Papara Ticari üye işyerleri, Papara sanal POS ve fiziki POS ürünlerini kullanarak bankalarla tek tek anlaşma yapmak zorunda kalmadan tüm banka ve kredi kartlarından tek çekim veya taksitli olarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme alabilirler. Bununla birlikte, fiziki POS işlemlerini aynı sanalda olduğu gibi anlık olarak görüntüleyebilirler.

Fiziki ve sanal POS ürünlerinin yanı sıra üye işyerleri, 19 milyona ulaşan Papara kullanıcısının kart bilgilerini girmeden ödeme yapabildikleri "Papara ile Öde" çözümünü işletmelerine özel tasarlayarak uygun işlem ücretleriyle ödeme alabilirler. Papara "Link ile Öde" çözümü ise, üye iş yerlerine uzaktan güvenli bir şekilde anında ödeme almalarını sağlar.

Aylık sabit ücret yok, ödemeler aynı gün hesapta

Papara üye işyerleri, ödeme çözümleri için aylık sabit ücretler ödemezken, bu çözümler üzerinden aldıkları ödemeler de aynı gün Papara Ticari hesaplarına aktarılabiliyor. Ayrıca üye işyerleri, Papara Kullanıcı Destek Merkezi'ne 7/24 ulaşarak destek alabiliyor.

Ödeme dağıtma, ticari kart ve hediye kart seçenekleri

Papara üye işyerleri, online ve yüz yüze ödeme alma ürünlerinin yanı sıra API desteğiyle veya liste yükleyerek toplu ve tek tek ödeme dağıtma özelliğinden de yararlanabiliyor. Ayrıca, üye iş yerlerine sunulan Ticari Kart çözümü, işletmelerin harcama yönetimi süreçlerini kolaylaştırıyor. Papara üye işyerleri, istedikleri kadar fiziksel ve sanal Ticari Kart oluşturarak her bir karta bakiye ekleyebiliyor veya azaltabiliyor. Ticari Kart, harcama kategorisi veya harcama markası tanımlama seçenekleri de sunuyor. Müşterilerine, çalışanlarına ve iş ortaklarına kurumsal hediye veya özel kampanyalar için Hediye Kart oluşturup toplu bir biçimde gönderebiliyor. Onlarca marka arasında seçim olanağı sunan ve bakiyesi belirlenen Hediye Kart, kurumsal hediye göndermenin yenilikçi bir yolu olarak öne çıkıyor.

Web'den ve mobilden yönetilebiliyor

Papara’nın ödeme çözümleri, Papara Üye İşyeri Portalı üzerinden yönetiliyor. Ayrıca, üye işyerleri, Papara’nın iOS ve Android platformlarda kullanıma sunduğu Papara Ticari mobil uygulamasından da hesap hareketlerini ve ticari kart harcamalarını gerçek zamanlı bir biçimde takip edebiliyor. Web ve mobil desteği, Papara üye işyerlerine finansal süreçlerini diledikleri yerde yönetebilme olanağı kazandırıyor.