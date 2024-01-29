İşletmenizin enerji maliyetlerini Reges Elektrik ile kontrol altına alın!

Teknoloji ve bilgi çağında insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından biri hâline gelen elektrik enerjisi hem bireysel yaşamın hem de ticari hayatın olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verileri Türkiye'nin 2023'teki yıllık elektrik enerjisi tüketiminin 330,3 teravat/saat olduğunu gösteriyor. Elektrik enerjisi tüketiminde her yıl yaşanan artış sadece enerji ticareti yapan şirketlerin işlem hacmini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda onların yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmasının da önünü açıyor. Bu durum elektrik tedarik şirketlerine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından verilen "Elektrik Piyasası Tedarik Lisansı"nı çok daha önemli bir hale getiriyor.

Dünya, yeşil ekonomiye geçişin ve fosil yakıtlardan çıkışın konuşulduğu, elektrik enerjisinin sürdürülebilir kaynaklarla üretimine yönelik yatırım ve çabaların arttığı bir dönem yaşıyor. Bu dönüşüme, elektrik tedariki pazarının hızlı büyüyen dinamik şirketleri liderlik ediyor. Bu lider şirketler arasında da elektrik piyasası tedarik lisansını 17 Şubat 2022'de alan ve o günden bu yana çevre dostu bir yaklaşımla elektrik enerjisini yüzlerce müşteriye avantajlı fiyatlara sunmayı başaran Reges Elektrik öne çıkıyor.

Avantajlı fiyatlarla güvenilir elektrik tedarik noktası: Reges Elektrik

EPDK tedarik lisansına sahip olan Reges Elektrik, rekabetçi yaklaşımıyla ticari işletmelerin avantajlı fiyatlarla elektriğe ulaşmasını mümkün kılıyor. Ticari işletmelerin elektriğe daha ucuz maliyetlerle ulaşılabilmesinin önünü açan ve kolay ödeme imkanlarıyla müşterilerine çözümler sunan Reges Elektrik; birinci yılın sonunda binden fazla ticari işletmenin elektrik tedarikçisi olmayı başardı. Reges Elektrik, elektrik tedarikinde küresel gelişmeleri de yakından izleyerek, bu trendlere göre çözümler geliştiriyor. Reges Elektrik; ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) Stratejileri ve karbon salımının azaltılması gibi konularda yeşil enerji dönüşümüne destek veren işletmelerin temiz enerji kaynaklarına ulaşmasına imkan sağlıyor.

Deneyimli ekip, yenilikçi stratejiler, hızlı büyüme

Elektrik tedarikini inovatif teknolojiler ve yaratıcı kurumsal iletişim stratejileriyle aynı potada eriten Reges Elektrik, elektrik satışı piyasasına genç, dinamik ve müşteri memnuniyeti odaklı bir bakış açısı getiriyor. Şirket, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ve stratejilerini ESG kriterlerine göre uygulayan bir elektrik tedarikçisi olarak öne çıkıyor.

2021 sonunda kurulan, Şubat 2022’de EPDK tarafından elektrik tedariki için yetkilendirilen Reges Elektrik, aktif elektrik satışına ise hisselerin şirketin mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal tarafından satın alınmasının ardından başladı. Reges Elektrik, saatlik 3,5 megavatlık portföyünü bir yıl içinde 10 katına çıkararak pazardaki potansiyelini ilk yılının sonunda kanıtlamayı başardı. 2024’ün ilk ayı itibarıyla binden fazla ticari işletmeye hizmet veren Reges Elektrik, saatlik 41 megavatlık tüketime karşılık gelen bir portföye sahip. Şirket, kısa vadede portföyünü 100 megavat/saat bandına çıkarmayı ve yılın ilk çeyreğinde %52 büyüme hedefine ulaşmayı hedefliyor.

Elektrik tedarik sektöründeki ilk yılını 1 milyar TL’yi aşkın ciroyla tamamlayan Reges Elektrik’in yönetim kadrosunda ise kurumsal hayatta uzun yıllardır deneyime sahip isimler yer alıyor. Mustafa Ünal, Reges Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı rolünü üstlenirken, Enver Altuncu Genel Müdür ve YK Üyesi, Dr. Fitnat Cansu Ünal Öngören ise YK Üyesi ve Finans İşleri Müdürü olarak görev alıyor.

Yalnızca tedarikçi değil, enerji odağında stratejik çözüm ortağı

Güvenilir altyapısı ve sürekli destek hizmetleriyle kesintisiz enerji teminini taahhüt eden Reges Elektrik; saatlik, dönemlik ve piyasa fiyatlarına uyarlanmış alternatif fiyatlandırma seçenekleri sunuyor. Bu sayede, işletmelerin enerji maliyetlerini optimize etmelerini kolaylaştırarak uygun maliyetli ve ekonomik elektrik tedariki konusunda da iddiasını ortaya koyuyor. Yalnızca bir tedarikçi olmanın ötesinde, işletmelerin enerji başlığındaki çözüm ortağı olarak konumlanan Reges Elektrik, özel yazılımlar ve teknoloji kaynakları kullanarak müşterilerinin enerji verimliliğini danışmanlık hizmetleriyle en üst seviyeye çıkarıyor.

Reges Elektrik, faaliyet gösterdiği sektördeki misyonunu finansal getirinin ötesine taşıyor ve bir değer öncüsü olarak konumlanıyor. Ulusal ve uluslararası pazarda faaliyet gösteren saygın bir kuruluş olan Reges Elektrik, dünyanın temiz enerjiye geçişinde çevre dostu çözümleriyle rol alıyor. Şirket; eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık yaklaşımları doğrultusunda iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemi, %60 oranındaki kadın istihdamıyla gösteriyor. 2024’te yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarını artırmayı, araç filosunu elektrikli araçlara dönüştürmeyi, iş seyahatlerinin sebep olduğu karbon ayak izlerini en aza indirmeyi hedefleyen Reges Elektrik; daha yeşil, daha temiz, daha eşit ve dijital bir enerji piyasası için çalışıyor.

Avantajlı elektrik aboneliğinden yararlanmaya başlayın!

EPDK tarafından belirlenen serbest tüketici limitleri dahilinde elektrik tedarikçisini değiştirebilme hakkına sahip olan tüm müşteriler Reges Elektrik’in avantajlı fiyatlarından ve kesintisiz destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Enerji maliyetlerinizi düşürmek ve güvenilir enerjiye kesintisiz ulaşmak için Reges Elektrik’ten teklif alabilir, işletmenize özel teklif sürecinin ardından tedarik ve abonelik geçiş işlemlerini zahmetsiz bir biçimde tamamlayarak düşük fatura bedelleriyle Reges Elektrik müşterisi olabilirsiniz.