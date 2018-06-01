İSO 500'ün yaklaşık yüzde 10'u yenilendi

01 Haziran 2018

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017 Araştırması''na göre, geçen yıl 46 şirketin İSO 500'e ilk kez girmesiyle listenin yaklaşık yüzde 10'u yenilenmiş oldu.

2016 listesinde yer almayan 46 şirket, geçen yıl ilk 500'e girmeyi başardı. Listeye yeni giren 46 şirketin, 25'i İSO İkinci 500'den yükselen, 21'i de İSO 1.000 dışından gelen şirketlerden oluştu. Bu arada, geçen yıl isminin açıklanmasını istemeyen şirket sayısı 24 olarak gerçekleşti.

Listede en fazla düşüş yaşayan şirketler

İSO 500 çalışmasına göre, 2017'de sıralamada en fazla düşüş kaydeden şirket 246 basamak gerilemeyle Stackpole International Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti. oldu.

219. sıradan 465. sıraya gerileyen Stackpole International Otomotiv Ürünleri'ni, 212 sıra düşüş kaydeden Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. AŞ, 197 basamak düşen Ümran Çelik Boru Sanayii AŞ ve 187 sıra gerileyen Trakya Yenişehir Cam Sanayii AŞ izledi.

Sıralamada yerini koruyanlar

Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), 2016'da olduğu gibi geçen yıl da listenin zirvesindeki yerini korudu. Sıralamada yerini koruyan diğer şirketler 2'nci olan Ford Otomotiv Sanayi AŞ, 9'uncu sıradaki İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ ve 20'nci sıradaki Aselsan Elektronik San. ve Tic. AŞ olarak kayıtlara geçti.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. AŞ, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhr. İth. ve Tic. AŞ, Gürteks İplik San. ve Tic. AŞ ve Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi AŞ de sıralamada yerini koruyan diğer şirketler oldu.

Listenin ilk 5'inde 4 otomotiv devi yer aldı

Araştırmaya göre, ilk 10 şirket arasında yer alan 5 otomotiv şirketi listeye damgasını vurdu. Listede 2'nci sırada Ford Otomotiv, 3'üncü sırada bir önceki yıla göre 3 basamak yükselen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ bulunuyor.

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ ve Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları AŞ, 2017'de bir önceki yıla kıyasla birer basamak gerileyerek 4'üncü ve 5'inci, Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. AŞ de 10'uncu sırada yer aldı.

Öte yandan, İSO 500 listesinin ilk 3'ünde 2 Koç Topluluğu şirketi bulunuyor.

TMSF'deki şirketler de İSO 500'de

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketlerden İstikbal Mobilya, Küçükbay Yağ ve Deterjan, Aynes Gıda, Boyteks Tekstil, Naksan Plastik, Boyçelik Metal, HES Hacılar Elektrik ve Form Sünger'in de aralarında bulunduğu bazı şirketler de İSO 500'de yer aldı.

Kaynak: AA