Jac Kamyonet ile Bisan Bisiklet birleşiyor

23 Ocak 2018

İhlas Holding'in iki iştiraki arasında birleşme süreci başladı.

Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, "Grup şirketlerimizden, İhlas Motor A.Ş. ile Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. birleşme konusunda karar almış olup, alınan kararlar ile birlikte birleşme süreci başlamıştır" denildi.

Açıklamada, "İhlas Motor A.Ş.; 6102 Sayılı T.T.K.nın 136. Maddesi ve ilgili diğer hükümlerine uygun olarak ve 5520 Sayılı K.V.K.nın 19 uncu ve 20 inci maddeleri gereğince, tüm aktif ve pasifi ile bir kül halinde Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ni devir alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

İhlas Motor A.Ş, Çinli JAC'ın Türkiye distribütörlüğünü yapıyor.