JTI Türkiye'de üst düzey atama

Japan Tobacco International (JTI), Türkiye İnsan ve Kültür Direktörlüğü görevine Natali Dinçer'in getirildiğini açıkladı.

Şirketten yapılan bilgilendirmeye göre Dinçer'in JTI'daki kariyeri 2008 yılında Cenevre Merkez Ofisi'nde İnsan ve Kültür Departmanı'nda başladı. Dinçer, sonraki yıllarda merkezde farklı fonksiyonlarda İK İş Ortağı olarak görev aldı.

2017 itibarıyla Doğu Avrupa Bölgesi İK Müdürlüğü'nü üstlenen Dinçer; Finans ve İK İş Ortaklığı ile Kafkasya Bölgesi İK Direktörlüğü görevlerinde de bulundu. Son olarak Kuzey ve Batı Afrika bölgelerinin İnsan Kaynakları çalışmalarını yönetti.

Dinçer, 17 yıllık JTI kariyeri boyunca edindiği deneyimle JTI Türkiye İnsan ve Kültür çalışmalarına liderlik ederek, organizasyonel gelişim, yetenek yönetimi, ücretlendirme, çeşitlilik ve kapsayıcılık, çevik (agile) uygulamalar ve şirketin politikalarıyla yerel yasalara uyum gibi alanları yönetecek.