Türkiye'den Dubai'ye ticaret köprüsü kuran girişim
Pazarlama, marka danışmanlığı ve ihracat alanlarındaki deneyimlerini birleştiren 4 ortağın kurduğu Neomena Trade Platform, Türkiye – Dubai arasında orta ölçekli firmalar için ticaret köprüsü kurmayı hedefliyor. Neomena Kurucu Ortağı Aylin Gözen, platformun yapay zekâ altyapısına sahip olduğunu belirterek, “Vizyoner firmalar için Dubai’de stratejik bir çıkış kapısı olacağız” diye konuştu.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Dubai, küresel ticaretin kalbi olarak, sadece bölgesel değil küresel ölçekte firmalara eşsiz fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin ihracat gücünü bu pazara taşımak üzere kurulan Neomena Trade Platform, gelişmekte olan firmaları ihracata başlatmayı ve mevcut ihracatçıların hacimlerini büyütmeyi hedefliyor. Neomena, kendisini yalnızca bir B2B buluşma organizatörü veya satış şirketi değil; yeni bir iş modeli olarak tanımlıyor. Platform, pazarlama platformu mantığıyla, firmalara Dubai’de stratejik pazarlama ve tanıtım yoluyla doğru alıcılara erişim imkânı, showroom alanı, ortak ofis imkânı, numune sergileme desteği sunuyor. Kadın girişimci Aylin Gözen’in öncülüğünde toplam 4 ortaklı bir yapıya sahip Neomena, böylece firmaların sadece görünürlük kazanmasını değil, doğru iş ortaklarıyla bağ kurmasını sağlıyor. Neomena’nın kuruluş hikâyesi ve hedeflerini DÜNYA Gazetesi’ne anlatan kurucu ortak Aylin Gözen, “Yeni dönemde Neomena Trade Platform, vizyoner firmalar için Dubai’de stratejik bir çıkış kapısı olacak” dedi. 25 yılı aşkın kariyeri boyunca Mitsubishi PreciousMetals başta olmak üzere uluslararası ve ulusal birçok kurum ve şirkete stratejik pazarlama ve marka danışmanlığı yapan Gözen, mücevher sektöründe de önemli deneyimler elde etti.
Odakta 'tasarım' var
Dubai Hükümeti'nin bir girişimi olan Dubai Multi Commodities Center (DMCC) için 3 yıl danışmanlık yapan Gözen, bu süreçte Dubai ve Orta Doğu pazarını yakından tanıdığını anlattı. Neomena fikrinin doğuş hikâyesinden bahseden Gözen, “Kovid-19 sonrası Dubai'ye yaptığım ziyaretlerde şehrin hızlı gelişimini ve iş yapma koşullarını araştırdıktan sonra, Orta Doğu pazarının potansiyelini değerlendirerek Neomena'yı kurmaya karar verdim. Dört ortaklı bir yapıya sahibiz, diğer ortaklarım eski Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Serdar Yolgeçen ve Evren Arasıl. Misyonumuz Türkiye'deki orta ölçekli, özellikle tasarım odaklı firmaların Orta Doğu'daki pazarlama ofisi gibi çalışarak, hem tanıtımlarını yapmak hem de satış bağlantılarını kurmak. Hedef sektörlerimiz ise inşaatla ilgili mobilya, ev tekstili, mermer gibi sektörlerin yanı sıra tekstil, ayakkabı, çanta gibi tasarım ve üretim yapan firmalar” diye konuştu.
Orta ölçekli firmalar bu potansiyele ulaşmalı
Gözen, 2023 yılında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) ile Türkiye ve Dubai arasındaki ticaret hacminin 19 milyar dolara ulaştığını kaydederek, anlaşmayla bu rakamın 40 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. “Neomena olarak bu anlaşmanın sunduğu fırsatları değerlendirerek, orta ölçekli firmaların da bu artıştan ciddi pay almasını ve ihracatlarını ikiye katlamasını sağlamayı hedefliyoruz” diyen Gözen, "Dubai, yapay zekâ ve ileri teknolojiler alanında bir kuluçka merkezi olarak konumlanıyor. Son 10 yılda sanat ve tasarımda büyük bir ilerleme kaydedildi. ‘Design District’ gibi bölgeler oluşturuldu ve yenileri planlanıyor. Ayrıca, Avrupa'dan gelen yoğun bir nüfus nedeniyle de emlak piyasası oldukça hareketli. Türkiye, çok iyi tasarımcılar ve sanatçılar yetiştirmesine rağmen, bu yeteneklerin küresel pazara taşınması genellikle ciddi sermaye ve doğru rehberlik eksikliği nedeniyle zorluklarla karşılaşıyor” ifadelerini kullandı.
“Özel yol haritası ve pazarın fotoğrafını çıkarıyoruz”
Üç ortağının da her birinin kendi alanlarında uzmanlaşmış, girişimcilik ekosistemi deneyimine sahip isimler olduğuna vurgu yapan Gözen, şöyle konuştu: “Dört uzmandan oluşan bir ortaklık yapımızla hareket ederek firmalara koçluk ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. İlk olarak ürünün Dubai pazarına uygunluğunu değerlendirerek, pazar araştırması yapıyoruz. Firmanın talebi karşılayabilme kapasitesini analiz ediyoruz. Ardından Dubai'deki rakiplerin satış stratejileri ve müşteri kitlesi hakkında detaylı bilgi hazırlıyoruz. Sektöre özel bir yol haritası ve pazar fotoğrafı çıkarıyoruz. Şu an itibarıyla mobilya, obje tasarımı, tekstil, takı ve küçük ev ürünleri alanında 8 farklı markaya destek veriyoruz. Onların, Dubai'de kendi şirketlerini kurmak istemeleri durumunda, yerel yasal süreçler ve karmaşık lisanslama kuralları (her ticari faaliyet için ayrı ve yıllık lisans ücretleri) konusunda rehberlik ediyoruz.”
Eşleştirme yapay zekâ ile yapılıyor
Platformun, yapay zekâ teknolojilerini kullanan büyük bir teknolojik altyapı ve beyin gücü üzerine kurulduğundan söz eden Neomena Kurucu ortağı Aylin Gözen, “Firmaların ürünleri (GTIP kodları dahil) ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler alan, 20-30 farklı platformdan data çeken, web sitelerini analiz eden ve 1200 potansiyel firmayı 50 kişilik oldukça hedefli bir listeye indiren bir yapay zekâ sistemi kullanıyoruz. Sadece satış bağlantıları kurmakla kalmayıp, markaların imaj stratejileriyle pazara kalıcı olarak yerleşmesini hedefliyoruz. Güçlü ajans ve prodüksiyon altyapımızla markaların tanıtımını da destek veriyoruz” dedi.
Hedef 200 firmaya ulaşmak
Gözen, gelecek hedeflerini şu sözlerle ifade etti: “Süreç içinde kararlı ve dengeli bir büyüme ile kapasitemizi 200 firmaya kadar genişletmeyi hedefliyoruz. Dubai'de de 50-60 kişilik personele sahip bir iş ortağımız var. Coğrafi olarak sadece Dubai ile sınırlı kalmayıp, önce MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika / Middle East & North Africa) bölgesinin tamamına, ardından da Afrika'ya doğru yayılma planlıyoruz. Bu genişleme hedeflerimizi de önümüzdeki 3 yılda hayata geçirmeyi öngörüyoruz.”
Maliyetleri yüzde 82 düşürüyor
Dubai'de şirket kurmanın maliyetlerinden söz eden Aylin Gözen, şu bilgileri verdi: “Dubai’de iş kurmanın maliyeti 20 bin dolar, asistan maaşı ise 4 bin – 4 bin 500 dolar civarında. Markalarımıza sunduğumuz 2 bin 500 dolarlık pakette yüz yüze görüşme haricinde bütün hizmetleri veriyoruz. Yüz yüze görüşmeler ve bağlantı takibini de üstlendiğimiz ikinci paketimiz ise 4 bin 500 dolar. Şu ana kadar markalarımız Dubai’de 8 firma ile sözleşme imzaladı. Anlaşma süreci devam eden projelerimiz de var."