Türkiye'den Dubai'ye ticaret köprüsü kuran girişim

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Dubai, küresel ticaretin kal­bi olarak, sadece bölge­sel değil küresel ölçekte firmalara eşsiz fırsatlar sunuyor. Türkiye’nin ihracat gücünü bu pa­zara taşımak üzere kurulan Neo­mena Trade Platform, gelişmekte olan firmaları ihracata başlatmayı ve mevcut ihracatçıların hacim­lerini büyütmeyi hedefliyor. Neo­mena, kendisini yalnızca bir B2B buluşma organizatörü veya satış şirketi değil; yeni bir iş modeli ola­rak tanımlıyor. Platform, pazarla­ma platformu mantığıyla, firmala­ra Dubai’de stratejik pazarlama ve tanıtım yoluyla doğru alıcılara eri­şim imkânı, showroom alanı, or­tak ofis imkânı, numune sergileme desteği sunuyor. Kadın girişimci Aylin Gözen’in öncülüğünde top­lam 4 ortaklı bir yapıya sahip Ne­omena, böylece firmaların sade­ce görünürlük kazanmasını değil, doğru iş ortaklarıyla bağ kurma­sını sağlıyor. Neomena’nın kuru­luş hikâyesi ve hedeflerini DÜN­YA Gazetesi’ne anlatan kurucu or­tak Aylin Gözen, “Yeni dönemde Neomena Trade Platform, vizyo­ner firmalar için Dubai’de strate­jik bir çıkış kapısı olacak” dedi. 25 yılı aşkın kariyeri boyunca Mitsu­bishi PreciousMetals başta olmak üzere uluslararası ve ulusal birçok kurum ve şirkete stratejik pazarla­ma ve marka danışmanlığı yapan Gözen, mücevher sektöründe de önemli deneyimler elde etti.

Odakta 'tasarım' var

Dubai Hükümeti'nin bir girişi­mi olan Dubai Multi Commodi­ties Center (DMCC) için 3 yıl da­nışmanlık yapan Gözen, bu sü­reçte Dubai ve Orta Doğu pazarını yakından tanıdığını anlattı. Neo­mena fikrinin doğuş hikâyesin­den bahseden Gözen, “Kovid-19 sonrası Dubai'ye yaptığım ziya­retlerde şehrin hızlı gelişimini ve iş yapma koşullarını araştırdıktan sonra, Orta Doğu pazarının po­tansiyelini değerlendirerek Ne­omena'yı kurmaya karar verdim. Dört ortaklı bir yapıya sahibiz, diğer ortaklarım eski Maliye Ba­kan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Serdar Yolgeçen ve Evren Arasıl. Misyonumuz Türkiye'deki orta ölçekli, özellikle tasarım odaklı firmaların Orta Doğu'daki pazar­lama ofisi gibi çalışarak, hem ta­nıtımlarını yapmak hem de satış bağlantılarını kurmak. Hedef sek­törlerimiz ise inşaatla ilgili mo­bilya, ev tekstili, mermer gibi sek­törlerin yanı sıra tekstil, ayakkabı, çanta gibi tasarım ve üretim ya­pan firmalar” diye konuştu.

Orta ölçekli firmalar bu potansiyele ulaşmalı

Gözen, 2023 yılında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık An­laşması (CEPA) ile Türkiye ve Du­bai arasındaki ticaret hacminin 19 milyar dolara ulaştığını kayde­derek, anlaşmayla bu rakamın 40 milyar dolara çıkarılmasının he­deflendiğini ifade etti. “Neomena olarak bu anlaşmanın sunduğu fır­satları değerlendirerek, orta ölçekli firmaların da bu artıştan ciddi pay almasını ve ihracatlarını ikiye kat­lamasını sağlamayı hedefliyoruz” diyen Gözen, "Dubai, yapay zekâ ve ileri teknolojiler alanında bir ku­luçka merkezi olarak konumlanı­yor. Son 10 yılda sanat ve tasarım­da büyük bir ilerleme kaydedildi. ‘Design District’ gibi bölgeler oluş­turuldu ve yenileri planlanıyor. Ay­rıca, Avrupa'dan gelen yoğun bir nüfus nedeniyle de emlak piyasa­sı oldukça hareketli. Türkiye, çok iyi tasarımcılar ve sanatçılar yetiş­tirmesine rağmen, bu yeteneklerin küresel pazara taşınması genellik­le ciddi sermaye ve doğru rehberlik eksikliği nedeniyle zorluklarla kar­şılaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Özel yol haritası ve pazarın fotoğrafını çıkarıyoruz”

Üç ortağının da her birinin ken­di alanlarında uzmanlaşmış, giri­şimcilik ekosistemi deneyimine sahip isimler olduğuna vurgu ya­pan Gözen, şöyle konuştu: “Dört uzmandan oluşan bir ortaklık ya­pımızla hareket ederek firmala­ra koçluk ve danışmanlık hizmet­leri veriyoruz. İlk olarak ürünün Dubai pazarına uygunluğunu de­ğerlendirerek, pazar araştırması yapıyoruz. Firmanın talebi karşı­layabilme kapasitesini analiz edi­yoruz. Ardından Dubai'deki rakip­lerin satış stratejileri ve müşteri kitlesi hakkında detaylı bilgi ha­zırlıyoruz. Sektöre özel bir yol ha­ritası ve pazar fotoğrafı çıkarıyo­ruz. Şu an itibarıyla mobilya, obje tasarımı, tekstil, takı ve küçük ev ürünleri alanında 8 farklı marka­ya destek veriyoruz. Onların, Du­bai'de kendi şirketlerini kurmak istemeleri durumunda, yerel yasal süreçler ve karmaşık lisanslama kuralları (her ticari faaliyet için ayrı ve yıllık lisans ücretleri) ko­nusunda rehberlik ediyoruz.”

Eşleştirme yapay zekâ ile yapılıyor

Platformun, yapay zekâ teknolojilerini kullanan büyük bir teknolojik altyapı ve beyin gücü üzerine kurulduğundan söz eden Neomena Kurucu ortağı Aylin Gözen, “Firmaların ürünleri (GTIP kodları dahil) ve hedefleri hakkında detaylı bilgiler alan, 20-30 farklı platformdan data çeken, web sitelerini analiz eden ve 1200 potansiyel firmayı 50 kişilik oldukça hedefli bir listeye indiren bir yapay zekâ sistemi kullanıyoruz. Sadece satış bağlantıları kurmakla kalmayıp, markaların imaj stratejileriyle pazara kalıcı olarak yerleşmesini hedefliyoruz. Güçlü ajans ve prodüksiyon altyapımızla markaların tanıtımını da destek veriyoruz” dedi.

Hedef 200 firmaya ulaşmak

Gözen, gelecek hedeflerini şu sözlerle ifade etti: “Süreç içinde kararlı ve dengeli bir büyüme ile kapasitemizi 200 firmaya kadar genişletmeyi hedefliyoruz. Dubai'de de 50-60 kişilik personele sahip bir iş ortağımız var. Coğrafi olarak sadece Dubai ile sınırlı kalmayıp, önce MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika / Middle East & North Africa) bölgesinin tamamına, ardından da Afrika'ya doğru yayılma planlıyoruz. Bu genişleme hedeflerimizi de önümüzdeki 3 yılda hayata geçirmeyi öngörüyoruz.”

Maliyetleri yüzde 82 düşürüyor

Dubai'de şirket kurmanın maliyetlerinden söz eden Aylin Gözen, şu bilgileri verdi: “Dubai’de iş kurmanın maliyeti 20 bin dolar, asistan maaşı ise 4 bin – 4 bin 500 dolar civarında. Markalarımıza sunduğumuz 2 bin 500 dolarlık pakette yüz yüze görüşme haricinde bütün hizmetleri veriyoruz. Yüz yüze görüşmeler ve bağlantı takibini de üstlendiğimiz ikinci paketimiz ise 4 bin 500 dolar. Şu ana kadar markalarımız Dubai’de 8 firma ile sözleşme imzaladı. Anlaşma süreci devam eden projelerimiz de var."