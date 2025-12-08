Pegasus, Çekya merkezli Smartwings Grubu’nu devralmak için anlaşma imzaladı

Pegasus, Çek Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren Smartwings ve České aerolinie’nin tüm paylarını devralmak üzere 154 milyon euroluk anlaşma imzaladı; işlemin 2026’da onaylarla tamamlanması bekleniyor.

KAP açıklamasına göre Pegasus ile Prague City Air s.r.o (Satıcı) ve Unimex Group a.s. (Temlik Eden) arasında hem Pay Alım Sözleşmesi hem de mevcut pay sahiplerine ait borçların Pegasus tarafından üstlenilmesine yönelik Alacağın Temliki Anlaşması imzalandı.

154 milyon euroluk satın alma bedeli

Smartwings Grubu’nun sermayesinin tamamı için ödenecek toplam bedel, temlik alınacak borçlar dahil 154 milyon euro olarak belirlendi. Pay devri tamamlandıktan sonra bedelin sözleşme koşulları doğrultusunda yeniden değerlendirmeye tabi tutulabileceği belirtildi.

Onay süreçleri 2026’ya kadar sürecek

Satın alma işleminin gerçekleşmesi, Çek Cumhuriyeti’nin yanı sıra Smartwings Grubu’nun faaliyet gösterdiği diğer ülkelerdeki idari onaylara ve olağan pay devri şartlarına bağlı olacak. Gerekli izinlerin alınmasının ardından işlemin 2026 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamada, Yönetim Kurulu’nun satın alma işlemlerini yürütmek amacıyla Hollanda’da yeni bir bağlı şirket kurulmasına da karar verdiği kaydedildi.

KAP duyurusunda, açıklamanın Türkçe ve İngilizce hazırlandığı, olası çelişki durumunda Türkçe metnin geçerli olacağı vurgulandı.