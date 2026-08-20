Kadın girişimcilere 3 milyon TL hibe desteği: Başvurular başladı

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Kendi işini kuran veya girişimini büyütmek isteyen kadınlara yönelik önemli bir destek programı hayata geçiriliyor. “Dijitalde Hayat Kolay” projesinin yeni döneminde girişimci kadınlara hem mentörlük hem de hibe desteği sağlanacak.

Türk Telekom'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle yürüttüğü programda başvuru süreci başladı.

Mülakatların ardından seçilecek 40 kadın girişimci iki haftalık mentörlük desteğinden yararlanacak. Programı başarıyla tamamlayanlar arasından jüri tarafından belirlenecek 20 girişimciye ise işlerini geliştirmeleri amacıyla toplam 3 milyon TL hibe desteği sağlanacak.

Kadın girişimcilere 3 milyon TL hibe: Kimler başvurabilir?

Mentörlük ve hibe programına 18 yaş ve üzerindeki kadınlar başvurabilecek. Girişimci kadınların projeleri beş farklı kategoride değerlendirilecek:

- Dijital Çözümler ve Yapay Zekâ

- Yaratıcı Endüstriler

- Sosyal Girişim

- Yerel Kalkınma ve Geleneksel El Sanatları

- Sürdürülebilirlik ve Çevre

- Başvurular 13 Eylül'e kadar devam edecek.

40 kadın girişimci seçilecek

Başvuruların tamamlanmasının ardından mülakat süreci gerçekleştirilecek. Değerlendirmeler sonucunda programa kabul edilen 40 kadın girişimci, alanında uzman isimlerden iki hafta boyunca mentörlük desteği alacak.

Mentörlük sürecinde girişimcilerin yalnızca dijital becerilerinin geliştirilmesi değil, işlerini büyütebilecek bilgi ve yöntemleri uygulamalı olarak öğrenmeleri de hedefleniyor.

Dijital reklamdan fiyatlandırmaya kadar eğitim verilecek

Programa seçilen girişimcilere ürün veya hizmetleri için doğru hedef kitlenin belirlenmesinden dijital reklam kampanyalarına kadar birçok konuda eğitim verilecek.

Mentörlük programında etkili görsel ve yazılı içerik oluşturma, rakip analizi, başarılı ve başarısız örneklerin değerlendirilmesi, çevrim içi pazar yerlerine giriş, doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi ve bütçe yönetimi gibi başlıklar ele alınacak.

20 kadın girişimci hibe almaya hak kazanacak

İki haftalık mentörlük programını başarıyla tamamlayan kadın girişimciler için daha sonra jüri değerlendirmesi gerçekleştirilecek.

Değerlendirme sonucunda seçilecek 20 kadın girişimciye toplam 3 milyon TL hibe desteği verilecek. Desteğin, girişimcilerin işlerini geliştirmeleri ve dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmaları amacıyla kullanılması hedefleniyor.

2026'da 8 binden fazla kadın eğitimlere katıldı

“Dijitalde Hayat Kolay” projesinin 2026 döneminin başlamasından bu yana gerçekleştirilen yüz yüze ve çevrim içi eğitimler ile atölyelere 8 binden fazla kadın katıldı.

2019 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında ise bugüne kadar yaklaşık 60 bin kadının dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha güçlü ve aktif rol almalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek yeni dönem mentörlük ve hibe programının yeni başarı hikâyelerine zemin hazırlamasını hedeflediklerini söyledi.

Amaç kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılması

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Hatice Güner Kal da kadın girişimcilerin dijital dönüşüm sürecine güçlü biçimde katılmasının ekonomik kalkınma açısından önemine dikkat çekti.

Kal, eğitim, mentörlük ve hibe desteğinin bir arada sunulmasının kadın girişimcilerin dijital becerilerinin yanı sıra işlerini büyütmelerine, yeni pazarlara açılmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağladığını ifade etti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ise projenin kadın girişimcileri dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla buluşturduğunu ve kadınların ekonomiye katılımını artırmayı amaçladığını belirtti.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da mentörlük ve hibe desteğiyle kadın girişimcilerin işlerini büyütmelerinin, dijitalleşme süreçlerini güçlendirmelerinin ve sürdürülebilir büyüme sağlamalarının hedeflendiğini kaydetti.

Kadın girişimci hibe başvurusu nasıl yapılır?

“Dijitalde Hayat Kolay” mentörlük ve hibe programına başvurular Türk Telekom'un proje için oluşturduğu resmi başvuru sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurular https://www.turktelekom.com.tr/turkiyeyedeger/dijitalde-hayat-kolay adresi üzerinden gerçekleştirilecek ve 13 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Başvuru yapmak isteyen kadın girişimcilerin işlemlerini 13 Eylül'e kadar tamamlaması gerekiyor.