Kalitesiz epilasyon cihazları, ciltte hasara neden olabilir

Dünya genelinde birçok insan pürüzsüz bir cilde sahip olmak için kozmetik uygulamalara başvururken, tüylerden kalıcı olarak arınmak söz konusu olunca da epilasyona yöneliyor. Ancak yalnızca sağlık değil, güzellik merkezlerinde de gerçekleştirilen bu uygulamada her zaman başarılı sonuçlara ulaşılamıyor. Çünkü epilasyon işlemi, her ne kadar profesyonel kişilerce yapılsa da kullanılan cihazların kalitesi uygulamanın gidişatına yön veriyor. Kalitesiz cihazlarla yapılan epilasyonun bireyler için potansiyel risk barındırdığını aktaran Optima Lazer Genel Müdürü Çetin Demirel ise kimi güzellik ve sağlık merkezlerinde kullanılan kalitesiz cihazların zararlarını açıklayarak, epilasyon yaptıracakların dikkat etmesi gereken hususları paylaştı.

“Kalitesiz epilasyon cihazları, cildin yanmasına neden olabilir”

Optima Lazer Genel Müdürü Çetin Demirel, “Epilasyon işleminde kullanılan kalitesiz cihazlar, lazer ışığını yanlış yoğunlukta veya sürede uygulayabilir. Bu da cildin yanmasına yol açabilir. Bunun yanı sıra, ciltte renk değişikliklerine, leke oluşumuna neden olabilir. Bu cihazlarla gereğinden fazla ısı ve enerji uygulanmasıyla da cilt tahriş olurken kızarıklar görülebilir. Öte yandan kalitesiz cihazlar, epilasyonun sonuçlarını geçersiz kılabilir. Yani tüylerin kalıcı bir şekilde yok edilmesi yerine, tekrar büyüme veya zayıf tüy azalması gibi sorunlarla karşılaşma olasılığı yüksektir. Bu nedenle, lazer epilasyon işlemi için güvenilir uygulama merkezi seçmek, süreçte kritik bir rol oynuyor. Kaliteli makinelerle çalışan deneyimli profesyoneller, güvenli ve etkili bir sonuç elde edilmesine yardımcı oluyor” dedi.

“Epilasyon cihazlarının sertifika ve kalite belgelerinin onaylı olması gerekiyor”

Kaliteli epilasyon cihazlarının özelliklerini sıralayan Optima Lazer Genel Müdürü Çetin Demirel, “Epilasyon cihazlarının sertifikasyon ve kalite belgelerinin onaylanması gerekiyor. Bu onay, cihazların güvenlik ve etkinlik standartlarını karşıladığını gösteriyor. İyi olarak sınıflandırılabilecek lazer epilasyon cihazları, cildi korumak için etkili bir soğutma sistemi içeriyor. Bu, işlem sırasında ciltte rahatsızlık, yanma veya aşırı ısınma riskini azaltıyor. Öte yandan, farklı cilt tipleri ve tüy renkleri için de ayarlanabilir parametreler barındırıyor ve işlemin kişiselleştirilebilmesinin önünü açıyor. Uygulamada en etkili dalga boylarının kullanılmasını mümkün kılarak enerjinin hedeflenen bölgeye doğru bir şekilde aktarılmasına olanak tanıyor” ifadelerini kullandı.

İyi epilasyon cihazlarında çeşitli güvenlik önlemlerinin de bulunduğunun altını çizen Çetin Demirel, “Kaliteli cihazlardaki cilt temas sensörleri, lazerin cilde temas etmeden çalışmasını engelleyebiliyor” diyerek epilasyon yaptıracakların kaliteli ya da kalitesi uygulamaları ayırt etmeleri için de şu ipuçlarını paylaştı: “Kaliteli bir uygulama merkezi veya klinik, gerekli lisanslara ve yetkilendirme belgelerine sahip olmalı. Kişiler, bu belgeleri sormaktan çekinmemeli ve uzmanların eğitim ya da sertifikasyon durumunu kontrol etmeli. Bunun yanı sıra, kaliteli cihazlar ve uzman personellerin yer aldığı merkezlerin fiyatları maliyetli olabiliyor. Danışanlar, çok düşük fiyatlarla karşılaştıklarında bu durumu da sorgulamalı. Ayrıca, abartılı veya kesin sonuç vaat eden yerlerden kaçınmalı.”

“Kusursuz hizmet sunmak isteyen merkezler, cihazlarını güvenilir markalardan almalı”

Kaliteli bir güzellik salonu veya kliniğin temizlik konusunda hassas yaklaştığını söyleyen Optima Lazer Genel Müdürü Çetin Demirel, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Epilasyon ekipmanlarının bakımlı olduğunu ve sterilizasyon protokollerinin takip edildiğini bilmek de danışanlar için önemli bir hususu oluşturuyor. Çünkü, bakımsız veya eski ekipmanlar, kalitesiz bir hizmetin habercisi olabiliyor. Mevcut veya potansiyel müşterilerinin nezdinde böylesi bir duruma düşmek istemeyen merkezlerin ise epilasyon cihazlarını güvenilir markalardan satın alması gerekiyor. Biz de son teknolojiye sahip yeni nesil kaliteli lazer epilasyon cihazlarımızla güzellik salonlarının ya da kliniklerin kusursuz bir hizmet sunmasına aracılık ederken bireylerin de konforlu ve güvenli epilasyon deneyimi yaşamasını sağlıyoruz. Tüm salon ve kliniklerin ihtiyaçlarına cevap verecek yüz ve vücut uygulama protokollerini içeren nanoplazm cihazımızın da ayrıca hazırlığı içerisindeyiz, 2024 yılında kullanıcılarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.”