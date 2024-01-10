Kalyon Holding'ten yenilenebilir enerjide dev projeler

“Çevre ve İklim Değişikliği” odaklı sorumluluk anlayışı ile yürüttüğü faaliyetlerinin her aşamasında önceliği temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak, enerjiyi dezavantajlı gruplar dahil herkes için ulaşılabilir kılmak olan Kalyon Enerji, yatırımlarını ekolojik unsurları ve iklim değişikliği hassasiyetini de dikkate alarak hayata geçiriyor.

Sektördeki en iyi ve güncel teknolojileri kullanarak çalışmalarına devam eden Kalyon Enerji, ülke ekonomisine ve istihdamına değer katıyor. Konya Kapalı Havzası’nın bilinçsiz tarım, iklim değişikliği ve yanlış sulama gibi nedenlerle çölleşmesi sonrasında arazinin yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak değerlendirilmesine karar verilmesiyle YEKA projesi kapsamında kurulan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 20 milyon m²’lik – başka bir deyişle 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğüne eşit- bir alanda kurulu Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santralinden biri olma özelliğini taşıyor.

2 milyon nüfuslu bir şehrin elektriğe temiz bir şekilde ulaşmasını sağlıyor

Ekolojik değerini yitiren, çölleşmiş bir arazinin ekonomiye yeniden kazandırıldığı Kalyon Karapınar GES, Türkiye’nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 oranında arttırırken, 600 milyon dolar döviz ikamesini karşılıyor. 1.350 MWp kurulu gücüyle yılda 3 milyar kilovatsaat’e yakın elektrik üreterek 2 milyon nüfuslu bir şehrin elektriğe temiz bir şekilde ulaşmasını sağlayan Kalyon Karapınar GES, yıllık 1.7 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu da önlüyor.

Çin dışında dünyadaki ilk ve tek entegre tesis: Kalyon PV

Toplamda 1 milyar dolarlık bir yatırıma sahip olan Kalyon Karapınar GES alanının kurulumunda kullanılan toplam 3.256.038 adet fotovoltaik panel ise; Kalyon Holding’in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olarak dört fabrika ve bir Ar-Ge merkeziyle Çin’in dışında dünyanın ilk ve tek entegre tesisi olma unvanına sahip Ankara’daki 250 bin metrekarelik Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretiliyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği yeni teknolojiler sayesinde, güneş enerjisinin verimini sanayiden tarıma hayatın her aşamasına taşıyarak küresel rekabette öncü bir rol üstlenen Kalyon PV, yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranındaki üretimiyle “Made in Turkey” damgalı güneş panellerini Türkiye’nin ve dünyanın dört bir noktasına ulaştırılıyor. Avrupa’da ve Amerika’da örneği olmayan bu tesis ile aynı zamanda Türkiye ekonomisine yüksek bir katkı sağlanıyor.

Cumhuriyet tarihinin en önemli stratejik projesi

Bir bütün olarak enerjide Cumhuriyet tarihinin en önemli stratejik projelerinden biri kabul edilen Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali ve Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası ülke istihdamına da büyük katkıda bulunuyor. Toplam 3.500 yüksek nitelikli mühendis ve teknikere istihdam imkânı sağlanırken bu çalışanların 100’e yakını Karapınarlılar’dan oluşuyor.

Güneş panellerinin altında hem otlatma hem tarım

Sürdürülebilir bir dünya için çalışarak iklim değişikliği ile mücadelede de öncü bir rol oynayan Kalyon Enerji, Karapınar’da başlattığı “Otlatma Pilot Uygulaması” ile de adından söz ettirdi. Kalyon Karapınar GES’te başlatılan uygulama ile hem yenilenebilir enerji hem de hayvancılık/tarım endüstrilerine fayda sağlanarak, çevre dostu çifte kazanç sağlandı. Uygulama ile bölge çobanlarına uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklara alternatif bir saha sunularak verim artışının önü de açılmış oldu. Sunduğu otlak, gölge ve koruma ile koyunlar için ideal bir ortam sunan Kalyon Karapınar GES’in otlatmaya açılmasıyla, hayvanlar uzun mesafeler giderek ulaştıkları otlaklar yerine sahaya daha kolay erişmeye başladı ve bu da et ve süt verimlerinde artış sağladı. Aynı zamanda gölgelenmenin artması ve nem kaybının önlenmesiyle güneş panellerinin altında bölgeye özgü endemik bitkiler tekrar yeşermeye başladı. Yakın zamanda Tarımsal GES uygulamalarını da hayata geçirmeye hazırlanan ve dünyanın yenilenebilir enerjideki öncü kuruluşları arasında gösterilen Kalyon Enerji, yaptığı bu örnek proje ile World Sustainability Congress 2023’e, Türkiye’den davet edilen tek firma oldu.

İngiltere Hükümeti’nin sürdürülebilirlik konusunda sağladığı en büyük destek

Dünya çapında örnek gösterilen, lider bir enerji şirketi olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Kalyon Enerjii’nin Kalyon Karapınar GES projesi, İngiltere Hükümeti’nin sürdürülebilirlik konusunda da küresel ölçekte sağlamış olduğu en yüksek rakamlı finansman olma özelliği taşıyor. Ayrıca Kalyon Enerji, dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company’nin iştiraki International Energy Holding ile 490 milyon dolar karşılığında ortaklık anlaşması imzaladı. Bu stratejik anlaşmayla birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar doların üzerinde yenilenebilir enerji yatırımları değerlendiriliyor.

2053 Net sıfır emisyon hedefine ulaşmada öncü olacak

Gerek güneş enerjisi gerek rüzgâr enerjisi alanında yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği projelerle Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında önemli rol üstlenirken, yerli ve millî enerji üretimiyle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan Kalyon Enerji’nin; Niğde / Bor, Şanlıurfa / Viranşehir, Gaziantep / Şahinbey’de yapımı devam eden Güneş Enerjisi Santralleri ile Ankara / Şereflikoçhisar, Bilecik / Söğüt, Eskişehir / Tepebaşı, Elazığ / Maden, Bayburt / Aydıntepe ve Merkez, Trabzon / Çaykara, Kırklareli / Vize, Edirne / Enez, Sivas / Kangal ve Gürün ve Eskişehir / Tepebaşı’nda yapımı devam eden Rüzgâr Enerjisi Santralleri bulunuyor. Kalyon Enerji yenilenebilir enerjideki bu yatırımlarının tamamlanmasıyla, 2053 Net sıfır emisyon hedefine ulaşmada öncü bir rol oynamayı planlıyor.