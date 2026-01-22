Kalyon PV’ye TURQUALITY onayı: Güneş paneli üreticileri arasında bir ilk

Türkiye’nin önde gelen güneş teknolojileri şirketlerinden Kalyon PV, güneş teknolojileri sektöründe önemli bir başarıya daha imza attı. Şirket, Türkiye’nin global markalar oluşturma vizyonu doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Destek Programı kapsamına alındı.

Bu gelişme, Kalyon PV’nin yüksek katma değerli üretim kapasitesini ve uluslararası pazarlardaki marka potansiyelini daha ileri taşıma hedefini güçlendiren kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tanıtım, fuar ve danışmanlık destekleri devrede

TURQUALITY Programı kapsamında Kalyon PV; tanıtım faaliyetleri, uluslararası fuar katılımları, hedef pazara yönelik danışmanlık hizmetleri ve pazar araştırmaları gibi birçok alanda desteklerden yararlanabilecek. Programın uzun vadeli ve hedef pazar odaklı yapısının, şirketin küresel rekabet gücünü artırması ve sürdürülebilir bir marka yapısı oluşturmasına katkı sunması bekleniyor.

Ayrıca “Gelişim Yol Haritası Desteği” ile şirketin uluslararasılaşma sürecinin ölçülebilir ve stratejik bir zeminde ilerlemesi amaçlanıyor.

Entegre üretim gücüyle dünya pazarına odaklandı

Yerli ve milli üretim anlayışıyla faaliyet gösteren Kalyon PV; ingot, wafer, güneş hücresi ve panel üretimini entegre bir altyapıyla gerçekleştirmesiyle dikkat çekiyor. İleri teknoloji yatırımlarıyla büyümeyi hedefleyen şirket, TURQUALITY desteğiyle uluslararası pazarlarda “yüksek teknolojiye sahip güvenilir Türk markası” algısını güçlendirmeyi planlıyor.

Kulalı: Türkiye’nin kalkınmasına katkı sürecek

Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, TURQUALITY’ye dahil olmanın kurumsal altyapı ve büyüme stratejilerinin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, yeni pazarlara giriş süreçlerini hızlandırmayı ve küresel ölçekte istikrarlı büyümeyi amaçladıklarını söyledi. Kulalı, Kalyon PV’nin Türkiye’yi güneş teknolojileri alanında dünyada daha güçlü temsil etmeye devam edeceğini vurguladı.