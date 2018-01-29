Kanca'nın gelecek 3 yıl için siparişleri hazır

29 Ocak 2018

SABİHA TOPRAK

KOCAELİ - Üretiminin yüzde 90'ını otomotiv yan sanayii ürünleri, yüzde 10'unu ise el aletleri oluşturan Kanca'nın gelecek 3 yıl için siparişleri şimdiden hazır.

Firma olarak büyüme planlarına bağlı olarak hareket ettiklerini söyleyen Kanca El Aletleri Dövme Çelik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, 4 yıldır ortalama olarak her yıl yüzde 20 büyüdüklerini ve buna bağlı olarak, fabrika binasına 3 bin metrekarelik ilave yatırım yaptıklarını belirterek, "2022 stratejik hedeflerimiz doğrultusunda büyümeyi sürdüreceğiz. Şu anda 570 personel ile yüzde 80'in üzerinde kapasite ile çalışıyoruz. Gelecek 3 seneye ait siparişlerimiz hazır" diye konuştu.

Ar-Ge merkezlerinin 2011'de faaliyete başladığını hatırlatan Kanca, Ar-Ge'ye her yıl sektör ortalamasının üzerinde bir pay ayırdıklarını, 2016'da İSO 500 listesinde 562. sıraya yükseldiklerini belirtti. Gebze'de Taşıt Araçları Organize Sanayi Bölge'sindeki (TOSB) üretim tesislerinde 300 değişik otomotiv parçası ürettiklerini kaydeden Kanca, " Yılda 14 milyon adet ve tonaj olarak da 30 bin ton üretim yapıldığını dile getiren Kanca, üretilen parçaların emniyet parçaları cinsinden olduğunu ifade etti. Kanca, sözlerine şöyle devam etti: "Bu parçalar, bir aracın kullanımında hiç hata yapılmaması ve yüksek nitelikli olması gereken parçalar" dedi.

"Otomotiv sanayiinin önde gelen firmalarıyla çalışıyoruz"

Türkiye ve Avrupa'da otomotiv sanayiinin önde gelen firmalarıyla çalıştıklarını dile getiren Kanca, "Türkiye'deki müşterilerimiz; Tofaş, Renault, Ford ve Toyota. Avrupa'daki müşterilerimizden bazıları ise; Volkswagen, Audi, Porsche, Scania ve Bentley. Son dönemde Türkiye ve Almanya demiryollarına da tren çeki kancaları başta olmak üzere hizmet veriyoruz" dedi, Binek araçlarda yüzde 70'lik pay ile sektörde pazar lideri olduklarını da vurgulayan Kanca, ilk kuruldukları yıldan bu yana üretimi sürdürdükleri el aletleri sektöründe de büyük başarı elde ettiklerini söyledi. Yılda 70 bin adet mengene ürettiklerini aktaran Kanca, "Mengenede Türkiye'de neredeyse tek firmayız. Avrupa'da da pazar lideriyiz. Avrupa'da satılan her 3 mengeneden biri Kanca mengenesi" dedi. Yıllık 500 bin adet üretim yaptıklarını, el aletleri üretiminin yüzde 90'ınını ihraç ettiklerini dile getiren Kanca, Avrupa pazarının büyük olmasının bu durumda etken olduğunu kaydetti.