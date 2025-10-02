KAP'a açıklama yapıldı: Oba Makarnacılık, noodle fabrikasını Japonlara sattı

Oba Makarnacılık, Sakarya/Hendek’te bulunan noodle fabrikası ile içindeki makine ve ekipmanların satışını kapsayan varlık devir sözleşmesini Nissin Foods ile imzaladı.

Şirket, satış kararının yönetim kurulunun 30 Eylül 2025 tarihli toplantısında alındığını ve işlemin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlem ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem sayılmadığını açıkladı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulunun 30 Eylül 2025 tarihli kararına istinaden, Şirketimiz Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Japonya merkezli Nissin Foods Holdings Co. Ltd. arasında 01/10/2025 tarihinde Şirketimizin sahibi olduğu Sakarya/Hendek'te yer alan Noodle Fabrikası ile içindeki makine ve ekipmanların satımına ilişkin Varlık Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.

Varlık Devir Sözleşmesi kapsamında Devre Konu Varlıklar'ın satışı ve devri, Şirketimiz'in 30 Haziran 2025 tarihli ve sair finansal tablolarına göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemle ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında belirtilen önemli nitelikte işlem niteliği taşımadığından yatırımcılarımız için ayrılma hakkı doğmayacaktır ve Devre Konu Varlıklar'ın satışı ve devredilmesine yukarıda anılan 30 Eylül 2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla onay verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Geçtiğimiz yıl patlama yaşanmıştı

Hendek ilçesinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikası, geçen yıl yaşanan patlama ile gündeme gelmişti. Patlamada 5 işçi hayatını kaybederken, 26 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın ardından fabrika uzun bir bakım ve yenileme sürecine girmişti. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından fabrika, deneme üretimine başlamıştı.