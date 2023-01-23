Karadeniz, 15 milyar dolarlık anlaşma için onay bekliyor

Kerim ÜLKER

Karadeniz Holding’in Afrika’daki işleriyle ilgili iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak isterim. Bunlardan ilki Kara Kıta’nın en zengin ülkesi Güney Afrika ile ilgili. 15’ten fazla ülkeye sahip olduğu 6 gigawatt (GW) kapasiteli 36 enerji gemisinden oluşan bir filoyla elektrik sağlayan Karadeniz Holding’in en büyük hacimli işi ise Güney Afrika’da gerçekleşecek. İlk kez 2021 yılında Dünya Gazetesi’nde yazdığımız haberimizde zengin ekonomisine rağmen enerji açığı artan Güney Afrika ile Türk şirketi Karadeniz Holding ile görüşmelere başladığını, anlaşmanın da imza sürecine yakın olduğunu duyurmuştuk. O haberimizde 15 milyar dolarlık anlaşma ile Güney Afrika’nın en büyük enerji anlaşması olacağını, 20 yıl sürmesi planlanan proje ile Karadeniz Holding’e ait gemiler yani yüzer santrallerin 1.200 MW’lık kurulu güce sahip olacağını sizlerle paylaşmıştık. Güney Afrika ve Karadeniz Holding ile anlaşma süreci devam ederken çevresel etki nedeniyle bazı sorunlar çıkması, projeyi geciktirmişti. İşte o süreç mart ayında tamamlanacak. Güney Afrika Orman, Balıkçılık ve Çevre Dairesi, projeye devam edip edilmemesi konusunda 7 Mart’ta kararını açıklayacak.

Geçen yıl 205 gün elektrik kesildi

Hem yerel medyada hem de Bloomberg gibi küresel haber ajanslarında da konu haberleştirildi. Mart 2021’de Karadeniz Holding’e ait Karpowership, 2008’den beri Güney Afrika’nın enerji kıtlığı sorununu çözmek adına açılan 2.000 megavatlık elektrik sağlamayı amaçlayan bir acil durum elektrik ihalesinin büyük bölümünü kazandı. Bloomberg’e konuşan şirket yöneticileri, “Güney Afrika akut bir enerji krizinin ortasında. Şirketimiz, Güney Afrika’nın enerji krizinin ağır yükünü hafifletmeye yardım etmeye hazır” dedi. Geçen yıl Güney Afrika, 205 gün elektrik kesintisi yaşadı. Devlete ait enerji şirketi Eskom’un kömürlü termik santrallerdeki arızalar nedeniyle bu yıl da enerji kesintisi 3 haftadır kesintisiz devam ediyor. Güney Afrika makamları projeye onayı verir ve mali düzenlemeler yapılırsa, Karpowership bu düzenleme kapsamında elektriği 14 ila 15 ay içinde teslim edebilir.

Karadeniz Holding ile ilgili bir başka gelişme ise Senegal’den. Bilindiği üzere 2019 yılında Japonya merkezli deniz taşımacılığı şirketi Mitsui OSK Lines (MOL) ile yüzer santral işletmecisi Karpowership LNG ile elektrik üretecek yüzer santral geliştirmek üzere işbirliği anlaşması yapmıştı. Karmol adıyla kurulan yeni şirket, Senegal’deki işbirliğini yapmak adına bir yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesini (FSRU) finanse etmek için Japonya’nın en büyük iki finans kuruluşu ile anlaşma imzaladı. Karmol, Tokyo merkezli Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ve MUFG Bank, Ltd.’den finansman sağladı. Japon kuruluşların sağladığı finansman ise 71 milyon dolar.