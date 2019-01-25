Kastamonu Entegre, İtalya'nın en büyük Türk yatırımcısı oldu
İtalya'nın en büyük Türk yatırımcısı haline gelen Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, ihracat hedeflerini 2017'den itibaren kademeli olarak yukarı çektiklerini belirtti. (Ece Ceyhun)
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