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Kastamonu Entegre, İtalya'nın en büyük Türk yatırımcısı oldu

İtalya'nın en büyük Türk yatırımcısı haline gelen Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, ihracat hedeflerini 2017'den itibaren kademeli olarak yukarı çektiklerini belirtti. (Ece Ceyhun)

Kastamonu Entegre, İtalya'nın en büyük Türk yatırımcısı oldu
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